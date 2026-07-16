Главком Сырский прокомментировал скандал с министром обороны Украины Федоровым

Главком ВСУ Александр Сырский напомнил о своих «заслугах» в операции ВСУ по удержанию Киева, отвечая на упреки, прозвучавшие от уходящего в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Пост Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонительной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видения, приниматься решения. Приложу все усилия, чтобы такие же мероприятия могли происходить на свободной и независимой Украине», — отметил он.

Также Сырский заявил, что сейчас Украине нужно «сосредоточиться на войне» и «на эффективной стратегии». При этом в конце публикации он поблагодарил Федорова за работу и и пожелал ему «в дальнейшем оставаться в команде Украины».

16 июля Федоров заявил, что его команда предлагала заменить Сырского и начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова. Также министр упрекнул главкома в срыве реформы ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине), в «плетении интриг» и в неготовности «лично в глаза говорить о проблемах».

Об отставке Федорова стало известно 15 июля. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку провалом реформы ТЦК и конфликтом с Сырским. Издание «Украинская правда» также в качестве причины увольнения назвало конфликт министра обороны с главкомом.

Зеленский затем отметил, что он бы «очень хотел единства», но «стороны его не нашли».

Ранее отставку Федорова назвали «политическим ударом» для Зеленского.