Стало известно, какую новую должность предлагал Федорову Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал уходящему в отставку главе Минобороны страны Михаилу Федорову должность своего советника, однако министр отказался. Об этом Федоров заявил на брифинге 16 июля, пишет «РБК-Украина».

«Зеленский предлагал мне остаться его советником, но я отказался», — отметил Федоров.

Также министр рассказал, что 16 июля разговаривал с Зеленским по телефону, и у них скоро состоится еще одна беседа, в ходе которой будет обсуждаться пребывание Федорова на посту. Министр также подчеркнул, что ему не нужна «должность министра обороны, чтобы быть министром обороны». Федоров добавил и то, что украинцы 16 июля вышли на митинги не за него лично, а «за себя».

«Мне нужна должность, чтобы победить в войне. В такой конструкции победить в войне лично я не знаю как», — сказал Федоров.

Кроме того, на брифинге министр пожаловался на главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова и рассказал, что его команда предлагала заменить их обоих.

15 июля стало известно, что Федоров уходит в отставку. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что Зеленский объяснил депутатам фракции «Слуга народа» замену Федорова провалом реформы ТЦК и конфликтом с Сырским.

«Украинская правда» сообщала, что Зеленский решился на отставку Федорова из-за конфликта между министром и главкомом Сырским. До этого издание Economist писало о конфликте между Федоровым и Сырским.

Ранее в Кремле назвали главную задачу для нового министра обороны Украины.