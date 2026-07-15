Федоров покидает пост министра обороны Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров фактически подтвердил свой уход с поста, опубликовав прощальный пост в Telegram-канале.

«Это было большой честью — служить украинскому народу на должности министра обороны», — написал он.

В публикации он перечислил, что ему удалось и чего не удалось сделать на этом посту, и анонсировал, что продолжит заниматься военными инновациями.

Федоров занимал должность около полугода. Его назначили главой украинского оборонного ведомства 14 января 2026 года. До этого он работал в правительстве в должности вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины, где отвечал за развитие цифровых услуг и курировал сферу беспилотных летательных аппаратов.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уведомил фракцию о намерении назначить Клименко на должность главы оборонного ведомства.

12 июля Зеленский объявил об отставке премьера Юлии Свириденко и грядущем обновлении правительства, объяснив это необходимостью усилить работу в прифронтовых и приграничных регионах.

Ранее на Украине собрались продлить военное положение.