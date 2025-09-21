Над Севастополем сбили воздушную цель

В Севастополе отменена воздушная тревога, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Его пост опубликован в 22:35. Таким образом, сигнал тревоги действовал менее 50 минут.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя», — сообщил чиновник в следующем посте.

Развожаев уточнил, что над Черным морем в районе Севастопольской бухты и Качи ликвидировали три БПЛА. По его словам, Черноморский флот вместе с силами противовоздушной обороны продолжает отражать атаку беспилотников.

В это же время глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при ударе дронов по санаторию «Форос» в одноименном поселке пострадали около 15 человек. Есть те, кто получил несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и школа поселка. Там полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Охранник учебного заведения ранен. А в районе города Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

