На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Севастополем сбили воздушную цель

В Севастополе отменена воздушная тревога
true
true
true
close
Oleksii Holikov/Shutterstock

В Севастополе отменена воздушная тревога, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Его пост опубликован в 22:35. Таким образом, сигнал тревоги действовал менее 50 минут.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя», — сообщил чиновник в следующем посте.

Развожаев уточнил, что над Черным морем в районе Севастопольской бухты и Качи ликвидировали три БПЛА. По его словам, Черноморский флот вместе с силами противовоздушной обороны продолжает отражать атаку беспилотников.

В это же время глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при ударе дронов по санаторию «Форос» в одноименном поселке пострадали около 15 человек. Есть те, кто получил несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и школа поселка. Там полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Охранник учебного заведения ранен. А в районе города Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

Ранее Развожаев назвал цель удара БПЛА по санаторию в Крыму.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами