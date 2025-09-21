Более двух десятков БПЛА атаковали юг России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над тремя регионами 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 16:00 до 20:00. По три БПЛА нейтрализовали в Крыму и Белгородской области, а 16 дронов сбили над акваторией Черного моря.

В ночь на 20 сентября Россия и Украина обменялись массированными ударами. Свыше десяти российских регионов подверглись налету почти 150 украинских БПЛА. В Самарской области четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще один был ранен. В Саратове выбило окна в многоэтажках, пострадала женщина. Кроме того, под ударом ВСУ оказалась территория Запорожской АЭС, где находились международные эксперты МАГАТЭ. Россия в ответ нанесла масштабные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее президент Чехии призвал сбивать самолеты России.