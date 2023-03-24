Внезапный удар. Стоит ли опасаться контрнаступления ВСУ под Бахмутом

Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский пообещал президенту Владимиру Зеленскому не только удержать город Бахмут (Артемовск), но и нанести контрудар, тем самым окончательно отбросить части и соединения ВС РФ и иррегулярные формирования от этого населенного пункта. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько реальны подобные действия со стороны украинской армии.

В настоящее время части и соединения ВС РФ и иррегулярные формирования продолжают наступательные действия с целью окончательного овладения городом Бахмут. К северо-западу от города продолжаются бои за Орехово-Васильевку и Богдановку. Оба поселка пока что удерживаются противником. Населенный пункт Хромово по-прежнему находится в руках ВСУ.

К югу от Бахмут идут бои на ближних подступах к Красному и к западу от Клещеевки и Курдюмовки. В самом городе не стихают боевые действия в южной части промышленной зоны завода АЗОМ (Артемовский завод по обработке цветных металлов), недалеко от центра Бахмута и в южных кварталах города.

По оценкам генерала Александра Сырского (в ряде российских источников его называют генерал-полковником, но такого звания в ВСУ после реформы 2019 года нет), противник ослабевает и наступает благоприятное время для нанесения контрудара силами созданных группировок ВСУ, развернутых в районе Бахмута.

Более того, украинский военачальник намерен окружить и уничтожить севернее Бахмута иррегулярные формирования, атакующие город с этого направления.

Обычно контрудар наносится в тот момент, когда наступательные возможности противостоящей стороны исчерпаны, ближайшие резервы израсходованы, управление расстроено.

Помимо всего прочего, наступающей стороне надо захватить огневое превосходство и господство в воздухе хотя бы на время и хотя бы в полосе нанесения контрудара. Это весьма несложные хрестоматийные правила, однако выбрать наиболее выгодный момент для перехода в контрнаступление достаточно трудно.

Попробуй, определи, что наступательные возможности противника исчерпаны, когда все вокруг в дыму и пламени, со всех сторон раздаются орудийные выстрелы и стрельба из стрелкового оружия, а от войск поступают, как, впрочем, и обычно, неполные и противоречивые донесения. Тут, помимо точных данных разведки, необходимо и немалое командирское чутье, и дар предвидения. Иными словами, на посту командующего должен быть в этом случае не простой функционер, а талантливый полководец. Да и сама организация и проведение контрудара, безусловно, относятся к высшим ступеням воинского мастерства.

Что касается наступающей российской стороны, то в одночасье частям и соединениям ВС РФ и иррегулярных формирований в случае хорошо организованного контрудара со стороны ВСУ перейти к обороне будет достаточно трудно. Все-таки оборона и наступление – это, мягко говоря, немного разные вещи.

К примеру, инженерное оборудование полосы обороны включает создание системы инженерных заграждений, причем как минно-взрывных, так и невзрывных.

К минно-взрывным относятся минные поля, состоящие из противопехотных и противотанковых мин. В ряде случаев минные поля бывают управляемыми. К невзрывным инженерным заграждениям относятся проволочные заграждения (в том числе спирали Бруно и малозаметные препятствия), надолбы, ежи, эскарпы и контрэскарпы.

При подготовке оборонительной операции все это устанавливается перед передним краем (очередным оборонительным рубежом). И наоборот — при наступательных действиях на участках прорыва и в полосах наступления войск все минно-взрывные заграждения надо силами инженерно-саперных подразделений снимать, а в проволочных заграждениях проделывать проходы.

А вот это существенно может облегчить противнику осуществление контрудара. Кое-что из минных полей, разумеется, можно восстановить силами подвижных отрядов заграждений, но далеко не все и далеко не в полном объеме. А при внезапном нанесении контрудара (а он только таким и будет) и этого не удастся сделать.

Наконец, в одночасье частям и соединениям, которые в течение многих месяцев предпринимали по несколько атак в день, перейти от наступления к обороне будет весьма и весьма трудно. В этом случае надо совершенно по-другому создавать соответствующие группировки войск и их оперативное построение. Необходимо в срочном порядке приступать к созданию системы оборонительных рубежей, районов, позиций. Надо на новых принципах и с совершенно другими задачами создавать систему комплексного огневого поражения.

Это сравнительно нетрудно сделать, когда противник в ходе предыдущих наступательных боев и операций разбит и деморализован, и надо просто закрепиться на достигнутых рубежах. Но если враг располагает значительными силами, инициативен, хитроумен и упорен, тем более намерен контратаковать, к обороне перейти в подобных условиях весьма и весьма сложно.

Наконец, чтобы осуществить фортификационное оборудование полосы обороны просто необходимо время, и время немалое. К примеру, для полного фортификационного оборудования полос обороны в общевойсковой дивизии требуется не менее 12-15 суток, а в армии – 20-22 суток.

Согласно классике, только главный оборонительный рубеж включает три-четыре позиции глубиной 2-2,5 км каждая с расстоянием между ними до 4 км. А таких рубежей надо оборудовать, как правило, еще два, да плюс отсечные позиции. Иными словами, надо просто много суток подряд копать грунт по 10-12 часов в день. Можно применять, разумеется, средства механизации, подрывные заряды, использовать конструкции промышленного изготовления и местные материалы. Но при всем этом надо помнить, что главным инструментом для бойцов в большинстве случае остается только большая саперная лопата. А это тяжелый физический труд, немало изматывающий личный состав.

Поэтому не исключено, что генерал Александр Сырский со своими войсками попытается в полном объеме воспользоваться всеми этими благоприятными для ВСУ обстоятельствами, и нанесет внезапный удар по ослабленным в ходе предыдущих наступательных действий российским подразделениям, не прикрытым инженерными заграждениями и еще не перешедшим к обороне. Поэтому, наверное, не стоит относиться к озвученным намерениям украинского командования как к простому сотрясению воздуха, а планировать свою боевую работу по всем возможным сценариям развития обстановки.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).