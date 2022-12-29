По всей стране объявлена воздушная тревога. В крупнейших городах Украины прогремели взрывы

Утром в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мэры многих городов страны, включая главу Киева Виталия Кличко, сообщили о повреждениях и пострадавших в результате российских ракетных атак. Что известно о последствиях ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины – в материале «Газеты.Ru».

Тревога по всей Украине

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты минцифры страны. По информации агентства, сирены звучали в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, около 9:00 по московскому времени воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской, Волынской и Ивано-Франковской областях.

В столице Украины и других крупнейших городах прогремели взрывы. В Одесской и Днепропетровской областях Украины ввели экстренные отключения света на фоне объявленной тревоги, сообщило РИА Новости со ссылкой на энергокомпанию ДТЭК.

В Telegram-канале «Украинских железных дорог» рассказали, что восемь поездов идут с опозданием более чем на полчаса из-за частичного обесточивания сетей в «в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях».

В компании уточнили, что вывели резервные тепловозы из-за отсутствия электричества на железнодорожных линиях. Кроме того, на некоторых направлениях поезда задерживаются сильнее обычного. На линии Одесса — Харьков поезда задерживаются на 3,5 часа, а на маршруте Умань — Харьков — на полтора.

Ситуация в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в украинской столице раздались несколько взрывов. Он также предупредил, что в городе «могут быть перебои со светом» и призвал жителей зарядить телефоны и другие устройства, запастись водой.

Согласно его данным, двух человек спасли из поврежденного частного дома, их госпитализировали. Кличко добавил, что на «одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль».

Градоначальник отметил, что в столице в результате обстрелов пострадали три человека, среди которых – 14-летняя девочка, всех увезли в больницу.

«Уточнение от сил ПВО: уже 16 ракет уничтожили над Киевом. 40% потребителей столицы после ракетной атаки без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения», — написал мэр.

По его данным, «тепло и воду город подает в штатном режиме», «кроме домов, где нет энергоснабжения, от которого зависит работа котельных».

Взрывы во Львове, Харькове и Одессе

«Во Львове слышны взрывы! Оставайтесь в укрытиях», — написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.

По его информации, 90% города осталось без света.

«Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры», — отметил градоначальник.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил в своем Telegram-канале о «ракетной атаке» на город.

«В городе серия взрывов. Предварительно — прилеты в Немышлянский район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие — информация пока уточняется», — написал он.

А глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил в своем канале, что «под прицелом — критическая инфраструктура», «на месте работают спасатели».

В Одессе после информации о взрывах в городе пропали свет и вода, сообщило РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». По данным местного издания «Думская», всего в Одесссе раздались два мощных взрыва. Мэр города Геннадий Труханов предупредил жителей в своем Telegram-канале о воздушной тревоге.