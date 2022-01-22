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В Москве арестовали предполагаемого основателя хакерской группы The Infraud Organization

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Сотрудники ФСБ России, российские правоохранительные органы при содействии коллег из США задержали в Москве четверых участников хакерской группы The Infraud Organization, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Предполагаемый основатель преступной группировки Андрей Сергеевич Новак, находящийся в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве, арестован на два месяца, еще трое членов группы — Кирилл Самокутяев, Константин Владимирович Бергман и Марк Аврамович Бергман — отправлены под домашний арест», — рассказал источник.

Он добавил, что хакеры из The Infraud Organization зарабатывали деньги, используя данные похищенных кредитных карт.

В настоящее время следствие продолжает устанавливать других членов международной хакерской организации.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал восьмерых подозреваемых по делу группы хакеров REvil. Высокопоставленная представительница администрации США заявила, что один из членов хакерской группировки REvil причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline.

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