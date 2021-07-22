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Джефф Безос раскрыл объемы продаж билетов в космос на корабле New Shepard

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Global Look Press

Основатель космической компании Blue Origin Джефф Безос, который 20 июля совершил суборбитальный полет, рассказал о большом спросе на билеты от желающих повторить его путешествие. По его словам, продажи исчисляются «сотней миллионов долларов», сообщает Business Insider.

«Спрос очень-очень велик… Мы собираемся создать еще больше ракет, чтобы проводить полеты почаще», — заявил Безос журналистам. 

При этом в Blue Origin не раскрывают цену на билеты. Известно, что право полететь вместе с Безосом было продано на аукционе за $28 млн. Впоследствии победитель отказался от полета из-за «проблем с расписанием», и его место занял 18-летний Оливер Дэмен из Нидерландов. Он также стал первым «платным» клиентом Blue Origin.

Ранее 20 июля корабль New Shepard с экипажем из четырех человек, в число которых вошел Джефф Безос, совершил испытательный суборбитальный космический полет. Он продлился около 11 минут. 

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