Джефф Безос раскрыл объемы продаж билетов в космос на корабле New Shepard

Основатель космической компании Blue Origin Джефф Безос, который 20 июля совершил суборбитальный полет, рассказал о большом спросе на билеты от желающих повторить его путешествие. По его словам, продажи исчисляются «сотней миллионов долларов», сообщает Business Insider.

«Спрос очень-очень велик… Мы собираемся создать еще больше ракет, чтобы проводить полеты почаще», — заявил Безос журналистам.

При этом в Blue Origin не раскрывают цену на билеты. Известно, что право полететь вместе с Безосом было продано на аукционе за $28 млн. Впоследствии победитель отказался от полета из-за «проблем с расписанием», и его место занял 18-летний Оливер Дэмен из Нидерландов. Он также стал первым «платным» клиентом Blue Origin.

Ранее 20 июля корабль New Shepard с экипажем из четырех человек, в число которых вошел Джефф Безос, совершил испытательный суборбитальный космический полет. Он продлился около 11 минут.