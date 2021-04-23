YouTube удалил часть контента RT

Видеохостинг YouTube удалил часть контента телеканала RT. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Google.

Там рассказали, что RT также вынесли предупреждения.

В пресс-службе пояснили, что это произошло из-за нарушений политики YouTube-каналов RT, «включая «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19».

«Контент также не содержал контекста, необходимого для удовлетворения наших требований EDSA (образовательного, документального, научного и художественного контента) и сохранения на платформе», — говорится в сообщении.

Как сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале, YouTube заблокировал четыре видео видео телеканала RT на английском языке якобы за дезинформацию о коронавирусе. Согласно сообщению, каналу запретили на неделю публиковать видео или делать прямые трансляции. В числе заблокированных роликов оказались перевод интервью советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому, подкаст республиканца Уэйна Дюпри, а также новостные трансляции протестов против локдауна в Англии.

Ранее YouTube удалил ролик RT с выступлением бывшего президента США Дональда Трампа.