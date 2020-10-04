В Москве запустили онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным животным

В Москве запустили онлайн-сервис по поиску хозяев для бездомных собак и кошек. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Сегодня Всемирный день защиты животных. Именно в этот день мы открываем платформу «Хвосты и лапки». Между собой мы называем ее «Tinder для друзей», — говорится в сообщении.

Платформа была создана вместе с московскими и подмосковными приютами. Там можно выбрать питомца, соответствующего определенным параметрам, а также оставить анкеты животных, которые нуждаются в доме.

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