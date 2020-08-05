«Ъ»: в России выявлено свыше 200 фейковых сайтов служб доставки

Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско сообщил, что с начала этого года в России появилось свыше 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники. Об этом он рассказал в комментарии газете «Коммерсантъ».

Эксперт отметил, что пик появления таких интернет-ресурсов был зафиксирован в апреле.

Так, в том месяце было создано 56 поддельных копий сайта Delivery Club, а также не менее 30 фейковых страниц «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды». Кроме того, в апреле были обнаружены фишинговые площадки, которые копировали сайты «Утконос», «ВкусВилл», «Перекрёсток» и интернет-магазины Samsung и «Ситилинк».

Как отмечает издание, на фейковом Delivery Club после ввода данных карты требуется вписать код из СМС. Поэтому нельзя исключать того, что «кто-то привязывает свой номер к вашему мобильному банку».

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