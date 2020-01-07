Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года

Роспатент назвал топ-10 интересных патентов на изобретения 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Возглавил этот топ средство для подавления вируса Эбола, которое обладает низкой токсичностью в отличие от существующих аналогов.

Второе место занял катализатор для получения моторных топлив из возобновляемого растительного сырья. Отмечается, что разработанное таким образом топливо высокоэкологично, так как получается в одну стадию, а значит снижается степень загрязнения окружающей среды.

Также, в пятерку самых интересных изобретений вошли средство для удаления из крови вызывающих атеросклероз белковых комплексов, средство оказания экспресс помощи лицам с заболеваниями сердца и микроорганизм, позволяющий очищать водоемы от нефтепродуктов.

Кроме того, в топ-10 попали система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, система, позволяющая определить оптимальное место установки банкомата, алгоритм компании «Яндекс», повышающий точность представления пользователю нужной информации, а также пенообразователь для тушения пожаров в арктических условиях.