Данные почти 30 тыс. работников Facebook украли из машины сотрудницы
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Из автомобиля сотрудницы Facebook были украдены жесткие диски с банковскими данными и другой личной информацией 29 тыс. сотрудников социальной сети, которые работали в 2018 году. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что жесткие диски были незашифрованными. На них хранились личные данные работников, а также номера их банковских счетов, последние четыре цифры номеров их социального страхования, данные о зарплатах и бонусах.
Уточняется, что на украденных дисках не хранилась информация о пользователях социальной сети.
Правоохранителные органы ведут расследование инцидента кражи данных. В пресс-службе компании исключили цель кражи именно информации о сотрудниках Facebook.