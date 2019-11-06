В Госдуме предложили блокировать сотовую связь для заключенных

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал поправки, которые предусматривают введение ограничений на использование сотовой связи в местах лишения свободы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова.

По законопроекту, сотовых операторов обяжут прекратить оказание услуг для номеров абонентов, если им предоставят соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения.

Хинштейн считает, что принятие поправок позволит не дать возможность осужденным совершать мошенничества, а также не позволит им давить на свидетелей и координировать преступные группировки.

Отмечается, что законопроект уже был согласован с Минкомсвязи и в скором времени будет внесен в Госдуму. По словам Иванова, ведомство с оговорками поддержало данную инициативу.