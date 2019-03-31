Маск внезапно опубликовал эмодзи утки и сделал заявление
Основатель компании SpaceX Илон Маск неожиданно опубликовал в своем твиттере эмодзи утки и устроил гонку за лайками.
Отмечается, что Маск устроил гонки на своей странице по лайкам между постом с треком RIP Harambe и эмодзи утки, опубликованной у него на странице.
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«Эмодзи обогнал... Сокрушительная победа», — добавил Маск.
Чуть позже он признался, что, вероятно, «это лучшее, что [он] когда-либо делал».
Ранее сообщалось, что Илон Маск пошутил русским мемом.
��— Elon Musk (@elonmusk) 30 марта 2019 г.