NBC: хакеры из России в восемь раз быстрее, чем из КНДР, Ирана и Китая

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Российские хакеры проникают в сеть почти в восемь раз быстрее, чем хакеры из КНДР, Ирана и Китая, сообщил телеканал NBC со ссылкой на отчет компании в сфере кибербезопасности CrowdStrike.

Телеканал добавляет, что эксперты уже давно говорят о том, что россияне являются самыми изощренными взломщиками правительственных и частных сетей, однако теперь они смогли оценить это количественно.

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В последнем докладе об угрозах в сфере киберпространства компании CrowdStrike утверждается, что российские хакеры быстрее и проворнее, чем северокорейские, китайские и иранские.

Компания замерила скорость, с которой хакерская группа может проникнуть в сеть и начать кибероперацию. Скорость важна, потому что компании работают над тем, чтобы как можно быстрее обнаруживать и устанавливать проникновение злоумышленников в сеть, отмечается в материале.

Аналитики пришли к выводу, что российские хакеры почти в восемь раз быстрее своих самых быстрых конкурентов — противников из Северной Кореи, которые почти в два раза быстрее хакеров из Китая.

CrowdStrike ранее заявила, что Китай возобновил агрессивную атаку с целью кражи интеллектуальной собственности американских компаний, отмечает телеканал.