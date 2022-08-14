Каких айтишников никто не возьмет на работу

На волне популярности IT-курсов начинающие специалисты порой не осознают, что далеко не все направления и языки программирования востребованы. Устаревшие или малооплачиваемые области в IT не редкость, в том числе и в России. «Газета.Ru» выяснила, каким айтишникам будет куда сложнее устроиться на работу и получать достойную зарплату.

Меняйте специализацию

По словам руководителя направления подбора и развития персонала «Норбит» (входит в группу «Ланит») Александры Ахметовой, IT-рынок в целом очень гибкий, из-за чего сложно найти такие технические скиллы, которые станут причиной стопроцентного отказа в любой компании, однако некоторые закономерности все же имеются.

«Утверждают, что менее нужными стали Delphi-, Python- и C#-программисты», — пояснила Ахметова.

IT-эксперт уточнила, что набор тех или иных знаний, экспертизы, образования и других вводных зависит от клиента или позиции, на которую рассматривается специалист. Она заметила, что для «Норбита» C# по-прежнему востребованный язык, несмотря на уменьшение его роли в отрасли в целом.

Исполняющая обязанности руководителя Центра карьеры Skillbox Анастасия Назарова сообщила «Газете.Ru», что по рейтингам меньшей популярностью сегодня пользуется Perl. «Главным образом потому, что его заменил более простой и функциональный Python», — пояснила она.

IT-эксперт также заметила, что в настоящее время не имеют былой популярности Haskell (хотя им еще пользуются мировые IT-гиганты как, например, IBM) и Objective-C.

Однако Назарова заверила, что в вопросе получения работы со знанием этих языков программирования пока нет категоричности.

Популярность не равно деньги

Основатель и гендиректор Rebotica Александр Киселев уверен, что пока что в IT нет четкого аутсайдера среди языков программирования. Однако в недавнем опросе пользователей крупнейшего форума для программистов Stack Overflow были выявлены семь наименее популярных.

По данным программистов со всего мира, как начинающих, так и продвинутых, эти языки программирования используются куда реже остальных: Fortran, Erlang, APL, COBOL, SAS, OCaml и Crystal.

Исследование также позволило выявить, кто из программистов являются аутсайдерами по медианным зарплатам среди айтишников.

Оказалось, что разработчикам, знакомым с языком Dart, работодатели платят «всего» около $43,7 тыс. (2,7 млн руб. по текущему курсу) в год. Чуть больше получают программисты на PHP ($50,5 тыс., или 3,1 млн руб. в год) и MATLAB ($57,5 тыс., или 3,5 млн руб. в год).

Однако эти гонорары почти в два раза уступают самым высокооплачиваем направлениям в IT. Лидером является язык программирования Clojure. Согласно респондентам, работающие на нем специалисты зарабатывают в среднем более $106 тыс., или 6,5 млн руб. в год.

В середине списка Delphi-, Python- и C#-программисты. Сотрудники с этими навыками имеют годовую зарплату около $65-70 тыс.

Согласно данным Stack Overflow, специалисты на Delphi получают $64 тыс. (3,9 млн руб.), на Python — $71,1 тыс. (4,3 млн руб.), а на C# — $69,5 тыс. (4,2 млн руб.).

Ищите варианты со стажировкой

При переквалификации в айтишника с нуля онлайн-курсов будет недостаточно для получения работы в крупной организации, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» директор по развитию персонала Лиги Цифровой Экономики Ангелина Капитонова.

«Нужно искать бесплатные стажировки в IT-компаниях — они дают гораздо больше знаний и практики, на базе которых можно получить предложение о работе», — уверена специалист.

Александра Ахметова из «Норбита» рассказала, что главным фактором отсева при рассмотрении на работу в IT может с большей вероятностью стать отсутствие так называемых soft skills.

«Это явная незаинтересованность человека, отсутствие критического мышления, неумение работать в команде, нежелание учиться. Вот это насторожит меня гораздо больше, чем бесплатные курсы или неполное высшее образование», — пояснила она.

Александр Киселев из Rebotica согласен с тем, что в настоящее время чаще всего не берут на работу «джунов» (начинающих специалистов), так как большинству требуется некий опыт работы для трудоустройства.

«В большинстве IT-компаний в России нет четкого описания всех ролей, «конвейера», в который можно встроить почти любого специалиста с навыками программирования», — добавил он.

Эксперт отметил, что в России иногда функции разработчиков дублируются в разных отделах, чего можно было бы избежать при отлаженных бизнес-процессах.

Госсектор — больше условий

Александра Ахметова из «Норбита» также сообщила, что порой начинающие айтишники не задумываются о других, дополнительных условиях для работы в компаниях, которые связаны с участием государства.

«Если речь идет о проекте для госсектора, где есть высокие требования по безопасности, то, скорее всего, там не будут рассматривать людей с иностранным гражданством или тех, кто проживает вне России», — пояснила она.

Также поводом для отказа в таких ситуациях может стать отсутствие высшего технического образования, констатировала Ахметова.

Ангелина Капитонова из Лиги Цифровой Экономики добавила, что стажировка в IT-компаниях, даже если там и проходило обучение — не стопроцентная гарантия трудоустройства.

«Новичку в IT очень важно быть активным и самостоятельным. Ни одна компания не научит профессии, если кандидат не прилагает усилия», — заметила эксперт.

Капитонова посоветовала всем «джунам» развивать отношения с будущими коллегами еще на этапе обучения и стажировки, чтобы увеличить шансы на получение работы.

Она рассказала, что начинающим айтишникам особенно стоит пообщаться с разработчиками, работающими на Java, Kotlin, Go и Hadoop. «Такие специалисты вовлечены в самые востребованные проекты. Они работают по таким направлениям, как Business Intelligence и Big Data, разработка веб- и мобильных приложений», — заключила IT-эксперт.