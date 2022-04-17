Иранский вариант: каким будет российский аналог App Store

Разработчикам будет сложно выполнить поручение премьера Михаила Мишустина и создать российский аналог Аpp Store, считают опрошенные «Газетой.Ru» IT-специалисты. Проблема в политике Apple, запрещающей установку программ со сторонних ресурсов, — скачать приложения из российского магазина будет невозможно. Но есть обходной, иранский путь и путь взлома.

Почему невозможен полноценный аналог

Создание полноценного собственного App Store для устройств Apple невозможно в силу того, как устроена операционная система iOS, рассказал iOS-разработчик Иван Вавилов.

«Нельзя просто взять и поставить какое-то приложение, скачанное вне App Store и не верифицированное разработчиком, которому Apple дала разрешение», — отметил он.

Разработчик, основатель и руководитель компании «Диджитализируй!» Алексей Голобурдин считает, что варианты есть, но все они не на 100% рабочие.

«Невозможность нормальной установки программ, минуя App Store, — это, конечно, не техническое ограничение, а организационное, искусственно созданное Apple, поэтому со временем такое ограничение может быть снято», — добавил Голобурдин.

По его словам, в настоящее время в Европе и США идут продолжительные судебные разбирательства с Apple, результатом которых может стать обязательство компании по допуску других магазинов на свою платформу или разрешение свободной установки программ в другом виде на свои устройства.

Магазин App Store полностью проприетарный, то есть его код является частной собственностью монопольного правообладателя Apple, сообщил спикер профессии «iOS-разработчик» в Skillbox, CEO студии InstaDev Николай Соцкий.

«Без законодательных изменений и согласия владельца на взаимодействие с отечественными агентами это невозможно», — уверен специалист.

О возможности создания аналога Аpp Store ранее заявляли в АНО «Цифровые платформы», уже разрабатывающей замену Google Play — NashStore. Директор компании по проектам Владимир Зыков в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что Apple пока пошла по более мягкому пути в отношении россиян, чем Google, и выразил надежду, что App Store останется доступен.

«Мы пока смотрим на разные варианты для iOS. В настоящее время работаем над версией магазина приложений на Android и дальше не идем. В случае с аналогом App Store пока стоит вопрос целесообразности и окупаемости такого проекта», — отметил он.

Что делать: скопировать иранский метод

Самый реалистичный вариант — создать веб-приложение (WebApp) магазина, в котором можно будет скачать другие веб-приложения, считают эксперты. Оно тоже будет иметь иконку в главном меню и запускаться по нажатию, но есть и ограничения.

Такое приложение может загружаться не через App Store, однако все процессы проводятся внутри веб-интерфейса. WebApp не имеет всех возможностей приложений, например, пока не поддерживает push-уведомления.

«По сути это все равно как если мы открываем сайт. Это похожий интерфейс, есть личный кабинет с аккаунтом. В Иране делают такие приложения из-за санкций», — объяснил iOS-разработчик Иван Вавилов.

Специалист уточнил, что если у компании есть мобильная версия сайта, то WebApp фактически уже готова функционально, а это примерно 70% приложения. Остается только сделать интерфейс под экран смартфона, это еще примерно 30% работы.

«Базовое веб-приложение возможно создать примерно за месяц. Создать собственный веб-аналог App Store тоже возможно. Это займет 2-3 месяца», — рассказал Вавилов.

Закрыть веб-аналог App Store для России Apple вряд ли сможет, считает разработчик, такой «магазин приложений» никаких рисков для Apple не несет.

«Можно создать каталог сайтов, которые будут авторизованы государственной структурой и будут проходить первичную модерацию через нее», — заметил он.

Разработчик, основатель и руководитель компании «Диджитализируй!» Алексей Голобурдин согласен: веб-приложения не нарушают правил Apple.

«Они могут уже сейчас устанавливаться из браузера (Safari в случае iOS) с сайтов конкретных сервисов, например, VK, и App Store в таком случае никак не задействуется», — продолжил он.

Однако скорость работы и пользовательский опыт будет хуже, чем у обычных приложений, предупредил Голобурдин.

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы», разработчик магазина приложений NashStore для Android Владимир Зыков указал, что этот способ уже активно применяют некоторые страны.

«Другие санкционные страны шли ровно по этому пути. Например, Иран. Понятно, что санкционные банки могут пойти именно по самому легкому пути — делать WebApp. Веб-версия даст нужный для них функционал», — добавил он.

Что делать: ломать

Другой обсуждаемый вариант — использование программы джейлбрейк (Jailbreak). Это официально не поддерживаемая Apple операция, которая позволяет получить доступ к файловой системе и внутренним данным iPhone и других гаджетов компании.

Джейлбрейк подразумевает взлом устройства и потерю гарантии, однако дает возможность полностью изменять все настройки системы, в том числе и те, которые действуют внутри App Store. Такой программы для взлома смартфона на iOS 15 пока нет.

iOS-разработчик Иван Вавилов указал, что джейлбрейк слишком проблематичен, чтобы всерьез рассматривать его как вариант для страны. По его словам, с каждым обновлением операционной системы джейлбрейк сбрасывается, а в последнее время разработчики выпускают программу все реже.

«И в целом эта история ушла в монетизацию хакерами. То есть джейлбрейк стал больше про заказ на взлом и кражу данных определенного смартфона конкретного человека. Это уже не про кастомную прошивку», — пояснил Вавилов.

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы», разработчик магазина приложений NashStore для Android Владимир Зыков смотрит на джейлбрейк более оптимистично, называя его хакерским, но рабочим способом.

«Возможно создать сборку для джейлбрейка со своим магазином приложений, но в плане безопасности появляются проблемы», — пояснил он.

Зыков отметил, что если для России другие варианты окажутся под запретом, то джейлбрейк может оказаться единственным рабочим способом.

«В таком случае, может быть и джейлбрейк. Нужно будет применять механизмы защиты при работе с этой технологией. Все надо будет подпиливать, нет такого, что будет взято готовое. И с джейлбрейком если работать, то это будет очень сложно», — констатировал спикер.

Он заключил, что без App Store и его альтернатив потеряется смысл айфона, поэтому переход к джейлбрейку в таком случае становится приоритетом.

Что делать: менять сертификаты

Еще один способ — изменение сертификатов. Все приложения Apple имеют сертификаты, которые позволяют их устанавливать и запускать на iPhone.

В случае выявления подделки разработчик и все его приложения будут аннулированы в любой момент и в одностороннем порядке, отметил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Упрощенный вариант — установка приложения AltStore, которое все делает за владельца гаджета. Программа имитирует среду, в которой пользователь становится разработчиком, тестирующим приложения.

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков указал на то, что повторение пути AltStore будет не самым удобным способом для пользователей.

«Используется возможность запуска приложений в тестовом периоде, который составляет 10 дней. И вот это время на тест постоянно сбрасывается. Таким образом приложение продолжает работать в обход официального магазина приложений», — описал он способ.

AltStore умеет самостоятельно переподписывать приложения. Apple пока разрешает установку этого ПО. Зыков считает, что эта лазейка может со временем быть закрыта.