«Хороший пример лужковского стиля»: как выглядят загородные дома звезд

Дома звезд шоу-бизнеса на Западе — это, как правило, особняки с бассейнами, личными спортзалами и огромной территорией. Наши знаменитости не отстают от коллег, оснащая свои загородные жилища по последнему слову техники. «Газета.Ru» собрала фотографии домов звезд и попросила архитектора бюро Lubarski architect и победителя реалити-шоу «народный ремонт» на ТНТ Владимира Любарски оценить их.

Ксения Бородина

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Вместе с дочерями телеведущая живет в Подмосковье и часто выкладывает в соцсети снимки своего дома. Отвечая на вопросы поклонников в личном блоге, телеведущая рассказывает об интерьере.

По словам Бородиной, она изначально выбрала для дома стиль «американская классика». Она также добавляла, что «в него вложено много сил, труда, денег и нервов, которые не вернуть». У каждой из дочерей есть личная спальня, а к комнате самой Ксении Бородиной прилагается еще и личная ванная комната. Вокруг дома расположен просторный сад и места для парковки автомобилей.

Как отмечает Вдалимир Любарски, окна в доме Бородиной смотрятся огромными благодаря удачному дизайнерскому решению. «Большие окна с черным профилем выглядят еще больше, так же на мой взгляд удачно смотрится сочетание черных оконных рам и белого наличника», — объяснил архитектор.

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Строительство дома блогер Ида Галич начала еще в 2020 году. «Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль: если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка», — рассказывала она в социальных сетях о покупке. С того момент она стала владелицей коттеджа площадью в более 280 квадратных метров, расположенном на Киевском шоссе в 12-ти километрах от МКАД. Как уточняет издание StarHit «замок» был приобретен в ипотеку, а стоимость особняка составила более 20 млн руб.

После покупки Ида Галич публиковала в личном блоге видео на различных этапах ремонта.

На первом этаже загородного дома расположились спальни для ее родителей и гостей. Второй этаж отвели под детскую комнату, а третий — под просторную гардеробную. На этом же этаже расположена просторная терраса с видом на лесопарк.

Профессионалы, однако, скептически относятся к выбранному Галич архитектурному стилю. «Горшочек не вари — начали делать «зубчики» и не смогли остановиться, они даже перекинулись на забор и, возможно, на соседние дома. Есть категория людей, которым просто необходимо получить опыт жизни во дворце, после чего они полностью остывают к этому стилю и уже делают для себя совершенно другие дома», — полагает Владимир Любарски.

close 100% tina_kandelaki/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Тина Канделаки живет в Новой Москве. Двухэтажный коттедж площадью 500 квадратных метров она купила в 2014 году для всей семьи. Медиаэксперт регулярно публикует фотографии, сделанные в интерьере или в саду загородного дома. В личном блоге она также рассказывала, что процесс выбора был сложным: «Пересмотрела всю Рублевку, скучно до невозможности. Помпезность не люблю. Важна инфраструктура».

Она также рассказывала об интерьере дома: «Очень люблю гостей, а сидеть с ними хочется за большим столом. Столовая с этим самым большим столом в центре относительно входа, справа кухня с кладовкой для серьезной готовки! Слева большая гостиная с высоким потолком и панорамным остеклением».

Архитектор Владимир Любарски полагает, что в строительстве было использовано слишком много лишних материалов. «Очень сложно и очень дорого сделать дом в классическом стиле красивым. Как правило, ошибки делают в пропорциях — например, рустовка углов по масштабу больше соответствует пятиэтажному дому. Также не покидает ощущение передекорирования фасада: мы видим три основных материала отделки, и все это щедро украшено фасадным декором. Оформление входа в дом напоминает склепы на католических кладбищах», — заключил победитель реалити-шоу «народный ремонт» на ТНТ.

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Как сообщает kp.ru, у Веры Брежневой и Константина Меладзе есть имущество в Италии. Семья приобрела два загородных дома: на курорте Форте-дей-Марми и на озере Гарда. По приблизительным оценкам риэлторов, каждая вилла стоит от €2 млн.

В личном блоге Вера Брежнева публиковала фотографии оливкового сада, бассейна и белоснежной веранды дома. Интерьер особняка выполнен в стиле минимализм с декором в средиземноморском стиле. Опрошенный «Газетой.Ru» архитектор оценивает стиль дома строго положительно.

«Симпатичный дом в средиземноморском стиле, красивая черепичная кровля, арочные окна с арочными жалюзийными ставнями сдержанная цветовая гамма. Красиво и дорого, несмотря на то что дом, очевидно, не большой», — оценил архитектор бюро Lubarski architect.

close 100% rudkovskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Продюсер вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко еще в 2014 году переехала в новый загородный дом, расположенный на Рублево-Успенском шоссе. В гости пара приглашала издание Tatler, которое рассказало об интерьерах и декоре особняка.

«Я всегда любила белый цвет и лед, но теперь благодаря Жене лед и вовсе стал моей стихией, поэтому здесь так много зеркал, стекла, металла. Наши прежние интерьеры тоже были белыми, даже слишком белыми, так что сейчас мне захотелось добиться более сложного цветового замеса. Захотелось полутонов, уюта, тепла, добавить антиквариата», — рассказывала Яна Рудковская.

Всю технику и часть мебели семья закупала в Милане.

«Мы даже успели с ним съездить на выставку iSaloni в Милан, купили там почти весь свет и сантехнику, но с моим выбором мебели дизайнер был категорически не согласен. Он хотел двигаться в проверенном русле — чистые, белые, безупречные, выхолощенные пространства, но я в них уже достаточно пожила, мне хотелось чего-то большего. И когда я увидела в Милане зеркальную мебель Arte Veneziana, то влюбилась без памяти. Сначала заказала стол, потом еще что-то, потом в Вероне увидела люстры — и понеслось…», — признавалась продюсер.

«Не думал, что увижу такой хороший пример лужковского стиля в архитектуре загородного дома, — отмечает Владимир Любарски. — Тут очень странное смешение элементов: как будто два дома — выступающий дымоход, усеченные углы, а над ними консольно нависает третий этаж. Окна маленькие, и им сделали наличник из камня, это все яркий пример эпохи плохого вкуса», — оценил архитектор.

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Как сообщает издание radiokp.ru, Оксана Самойлова и Джиган живут в загородном доме в 17 км от Москвы, стоимость которого составляет почти 140 млн руб. Его площадь почти 800 м2, а на территории в 22 сотки есть детская площадка и домик для персонала.

Все комнаты второго этажа имеют выход на открытую террасу размером 200 м2. На территории также расположен бассейн, парковка для автомобилей и гараж на две машины. В доме есть гардеробные, спальные комнаты, гостиная с камином, кинотеатр со звукозаписывающим оборудованием.

Масштабы дома впечатлили архитектора Владимира Любарски. «Дом выглядит огромным и подавляет человека. По стилистике я бы отнес это к современной архитектуре Египта или Ирана. Странным и иррациональным выглядит пристрой на первом этаже со скатной кровлей, хотя весь остальной дом оформлен без нее. И высота пристроя почему-то ниже высоты первого этажа дома, что сложно понять», — заключил эксперт.

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Только в начале весны этого года Мария Горбань вместе с мужем переехали в новый загородный дом. Семья долгое время готовилась к этому: процессы ремонта и декорирования актриса показывала в личном блоге. Мария лично занималась обустройством каждой из комнат двухэтажного особняка: от панорамной гостиной до спальни и детской.

«Дизайн дома мы с Кириллом придумали сами! Стены там кирпичные, бетонные стены мы делали сами под декоративный цемент, потом покрывали прозрачным лаком. Кирпич мы сначала чистили песком — это называется «пескоструить», а потом красили», — писала актриса в личном блоге.

По мнению Владимира Любарски, актриса проявила тонкий вкус. «Современный дом с плоской кровлей (там можно сделать террасу), судя по фото, фасад отделан термодревесиной — мне очень нравится это решение для загородного дома. Дом смотрится умеренным — очевидно, что у хозяйки дома хороший вкус и хороший архитектор», — прокомментировал Владимир Любарски.

Настя Ивлеева

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О личном имуществе Насти Ивлеевой стало известно во время ее развода с Элджеем. Как сообщало издание StarHit, ей достался загородный дом в Подмосковье и земельный участок с гаражом.

Стоимость загородного дома составляет от 25 до 45 млн рублей — площадь двух этажей составляет 364 квадратных метра. Интерьер регулярно можно увидеть на фотографиях и видео блогера.

«Хороший пример шведской архитектуры, красивое сбалансированное решение. Кстати, в Северной Европе очень популярны дома черного цвета с белым наличником и карнизом — это традиционное решение вполне можно реализовать Насте, когда она решит покрасить дом», — добавил Владимир Любарски.

close 100% Пресс-служба МУЗ ТВ

Певец отстроил семейный дом на полуострове в Москве. Об этом он рассказал в документальном фильме «Богато жить не запретишь: тайны звездных особняков» на телеканале «МУЗ-ТВ».

«Я живу на острове, маленький такой полуостров. Основная доля ремонта пошла на речную часть – причал. Потом, у меня на территории стоит часовня, которой сейчас я занимаюсь. И еще я строю там концертный зал, у себя на территории к своему 55-летию. И там я дам концерт эксклюзивный», – рассказал Филипп Киркоров.

Около дома есть собственный причал для яхт. Рядом расположены парк с прудом, гараж для машин и лодок, ротонда, зона барбекю, личная часовня и теннисная площадка. Внутри дома – парадная лестница, SPA-комплекс, позолоченная мебель и частный «Диснейленд».

Масштабный проект, впрочем, совсем не впечатляет профессионалов. «Когда нам кажется, что архитектурное дно частного домостроения достигнуто, мы встречаем это. Сине-голубая кровля может испортить впечатление от любого дома: даже на этой фотографии представьте соседние дома с голубой крышей — и сразу станет понятно, что это абсолютно неприемлемо. В сочетании с ландшафтным дизайном все это похоже на придорожный ночной клуб 90-х в отдаленных регионах страны», — заключил архитектор бюро Lubarski architect.

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Как сообщал kp.ru, усадьба актрисы Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского на Рублевке выполнена в русском стиле и похожа на настоящий терем. Особняк расположен на Николиной горе. В этом доме раньше жили родители Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, который провел здесь свои юные годы, а в 2000 году окончательно обосновался вместе с супругой и двумя детьми — Марией и Петром.

«Из двухэтажного дом превратился в четырехэтажный. Я надстроил один этаж и вырыл полуподвал. Так что мамин дом, который она построила для себя в 50-х, как бы вписался в больший — большой дом его «обнял», — рассказал Андрей Кончаловский.

Юлия Высоцкая регулярно снимает блоги для кулинарного канала и личного аккаунта, в которых показывает интерьеры дома. На первом этаже расположена просторная гостиная с панорамными окнами на лес. Кухня соединена со столовой и выполнена в итальянском стиле.

«Красивое сочетание традиционной архитектуры деревянного срубового дома со скатной кровлей и современные масштабы окон. Также стоит отметить, что уровень первого этажа поднят настолько, чтобы сделать окна на цокольном этаже и не превращать целый уровень дома в подземелье», — оценил архитектор Владимир Любарски.