В шаге от титула: Швеция и Чехия играют в финале МЧМ. LIVE

Хоккей. Молодежный ЧМ, финал. Швеция — Чехия. ОНЛАЙН

IIHF
Швеция и Чехия определяют, кто станет чемпионом мира по хоккею среди молодежных команд. Впервые с 2016 года в финале нет ни США, ни Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
U20 ЧМ-2026. Финал
Перерыв
06 января 04:30
Швеция U20
14' Юстовора
1 : 0
Чехия U20
Стадион «Гранд Казино Арена», Сент-Пол, США
1-й период

14'46" Юстовора

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Шведы отправляются отдыхать, ведя в счете. Пока более целостную игру они показывают. Чехи имели хорошие моменты, но их действия выглядят сумбурными.

'19

Оршулак отразил опасный щелчок от синей линии, а затем уверенно сыграл на добивании!

'18

Чешские хоккеисты устраивают навал на чужие ворота, но пока нащупать брешь в обороне соперников не могут.

'17

А забили шведы! Слаломный проход совершил Берглунд, попытался бросить под ближнюю штангу — вратарь отбил, но шведский хоккеист сохранил шайбу и из-за ворот сделал передачу на пятак, где Юстовора броском в касание открыл счет!

'16

ГОЛ!!!

'15

Сикора бросил с острого угла — вратарь накрыл шайбу!

'14

Снова преимущество у чешской команды: в этот раз Бумедьенн отправился на лавку.

'13

Штенберг вывел Юстовору на удобную позицию, тот бросил по центру, но справился Оршулак.

'12

Галвас бросил в направлении верхнего угла, но попал в соперника.

'11

В полном составе играют скандинавы, счет за эти две минуты не изменился.

'9

Удаление у шведов: Штенберг наказан за задержку соперника клюшкой.

'9

Дранчак бросил из правого круга и попал в грудь голкиперу, тот зафиксировал шайбу.

'8

Шведы выиграли вбрасывание и последовал бросок — на месте Оршулак! Это Карелль бросал: чехам помогло еще и то, что шайба скользнула под коньком Титльбаха, чиркнув снизу по лезвию и потеряв скорость.

'7

А вот и визави Херенстама — Михал Оршулак — вступил в игру и выбил шайбу с пятака. Пока вообще ни одной паузы не было в этом матче.

'5

Якуб Фибигр вкатился в левый круг и бросил с кистей — шведский голкипер в порядке. Лове Херенстам сегодня защищает ворота «Тре крунур».

'4

Шведы на старте провели несколько острых атак, но затем игроки чешской команды перехватили инициативу и продолжают контролировать шайбу.

'2

Адам Титльбах на пятаке замыкал передачу и попал во вратаря.

'1

И тут же едва не открывают счет скандинавы! Штанга спасает чешскую команду!

'1

Поехали! Игра началась!

04:25

Ранее этой ночью определился обладатель бронзовых медалей турнира. Им стала сборная Канады, обыгравшая в матче за третье место Финляндию со счетом 6:3.

04:20

Начало запланировано на 04:30 мск.

04:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! Швеция и Чехия разыгрывают звание чемпиона мира среди молодежных команд.

