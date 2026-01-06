Швеция и Чехия определяют, кто станет чемпионом мира по хоккею среди молодежных команд. Впервые с 2016 года в финале нет ни США, ни Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
U20 ЧМ-2026. Финал
Перерыв
06 января 04:30
Швеция U20
14'Юстовора
1 : 0
Чехия U20
Стадион «Гранд Казино Арена», Сент-Пол, США
1-й период
14'46"Юстовора
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
Перерыв
Шведы отправляются отдыхать, ведя в счете. Пока более целостную игру они показывают. Чехи имели хорошие моменты, но их действия выглядят сумбурными.
'19
Оршулак отразил опасный щелчок от синей линии, а затем уверенно сыграл на добивании!
'18
Чешские хоккеисты устраивают навал на чужие ворота, но пока нащупать брешь в обороне соперников не могут.
'17
А забили шведы! Слаломный проход совершил Берглунд, попытался бросить под ближнюю штангу — вратарь отбил, но шведский хоккеист сохранил шайбу и из-за ворот сделал передачу на пятак, где Юстовора броском в касание открыл счет!
'16
ГОЛ!!!
'15
Сикора бросил с острого угла — вратарь накрыл шайбу!
'14
Снова преимущество у чешской команды: в этот раз Бумедьенн отправился на лавку.
'13
Штенберг вывел Юстовору на удобную позицию, тот бросил по центру, но справился Оршулак.
'12
Галвас бросил в направлении верхнего угла, но попал в соперника.
'11
В полном составе играют скандинавы, счет за эти две минуты не изменился.
'9
Удаление у шведов: Штенберг наказан за задержку соперника клюшкой.
'9
Дранчак бросил из правого круга и попал в грудь голкиперу, тот зафиксировал шайбу.
'8
Шведы выиграли вбрасывание и последовал бросок — на месте Оршулак! Это Карелль бросал: чехам помогло еще и то, что шайба скользнула под коньком Титльбаха, чиркнув снизу по лезвию и потеряв скорость.
'7
А вот и визави Херенстама — Михал Оршулак — вступил в игру и выбил шайбу с пятака. Пока вообще ни одной паузы не было в этом матче.
'5
Якуб Фибигр вкатился в левый круг и бросил с кистей — шведский голкипер в порядке. Лове Херенстам сегодня защищает ворота «Тре крунур».
'4
Шведы на старте провели несколько острых атак, но затем игроки чешской команды перехватили инициативу и продолжают контролировать шайбу.
'2
Адам Титльбах на пятаке замыкал передачу и попал во вратаря.
'1
И тут же едва не открывают счет скандинавы! Штанга спасает чешскую команду!
'1
Поехали! Игра началась!
04:25
Ранее этой ночью определился обладатель бронзовых медалей турнира. Им стала сборная Канады, обыгравшая в матче за третье место Финляндию со счетом 6:3.
04:20
Начало запланировано на 04:30 мск.
04:15
Здравствуйте, уважаемые читатели! Швеция и Чехия разыгрывают звание чемпиона мира среди молодежных команд.