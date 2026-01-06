06 января 2026, 04:30 Обновлено: 06 января 2026, 05:21 Спорт Размер текста А А А В шаге от титула: Швеция и Чехия играют в финале МЧМ. LIVE Хоккей. Молодежный ЧМ, финал. Швеция — Чехия. ОНЛАЙН Данила Жиляев

Швеция и Чехия определяют, кто станет чемпионом мира по хоккею среди молодежных команд. Впервые с 2016 года в финале нет ни США, ни Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

U20 ЧМ-2026. Финал Перерыв 06 января 04:30 Швеция U20 14' Юстовора 1 : 0 Чехия U20 Стадион «Гранд Казино Арена», Сент-Пол, США 1-й период 14'46" Юстовора 2-й период 3-й период