Швеция U20

Томаш Побежал ударил клюшкой Джека Берглунда и отправился в штраф-бокс. Теперь две минуты большинства для сборной Швеции.
Ивар Стенберг получил шайбу в хорошей позиции на входе в зону слева, но не смог обыграть защитника.
И сразу же позиционная атака Швеции, и сразу Лендаку пришлось отбивать шайбу. А еще один бросок от синей после подставления на дальнем пятаке прошел мимо дальней штанги.
С огромным трудом отбилась Щвеция. Уже 3-8 по броскам! Шесть бросков в створ нанесли словаки в большинстве! И еще штанга была!
Очень прилично давят словаки в большинстве. Херенстам уже несколько раз выручил, а сейчас Адам Немец попал в ШТАНГУ на добивании!
Джек Берглунд задержал руками рвавшегося вперед Адама Белушко — две минуты большинства для сборной Словакии.
Обменялись быстрыми атаками, но шведский бросок был заблокирован, а вот Херенстаму пришлось потрудиться в ответной — поймал.
А вот опасный проход и бросок в упор от Милана Гестрина, но уже Лендак был начеку и спас Словакию.
Шведы проатаковали, но до броска дело не довели, а в ответном выпаде Адам Немец прошел левым флангом и швырнул от борта шайбу в ворота — Херенстам поймал.
Ого, а словаки-то закрепились в чужой зоне и даже доставили шайбу на пятак, где Мисяк первым касанием подбил диск, а вторым с лета бросил в створ — Херенстам был на месте и поймал.
Удивительно, но по броскам до сих пор только 1-0 в пользу Швеции. У словаков и попыток-то не было еще.
Главный европейский талант предстоящего драфта НХЛ Ивар Стенберг руководит атаками первого звена Швеции. Но пока без остроты. Именно Стенберг — главный конкурент канадских нападающего Маккенны и защитника Верхофа за первый пик драфта-2026.
И снова сблокирован шведский бросок от синей линии после довольно долгой позиционной атаки «Тре крунур».
Разведка идет, но шведы поактивнее, и сборная Словакии уже заблокировала пару бросков по своим воротам.
Все готово к началу встречи. В воротах Швеции Лов Херенстам. Ворота Словакии защищает Алан Лендак.
Матч пройдет в американском Сент-Поле, являющимся домом для команды НХЛ «Миннесота Уайлд». Сборную Швеции возглавляет Магнус Хевелид, командой Словакии руководит Петер Фрюгауф.
Состав сборной Словакии.
Голкиперы: Прадель, Лендак.
Защитники: Ковалчик, Фабуш, Капош, Кальман, Гольер, Белушко.
Нападающие: Побежал, Сврчек, Мисяк, Хован, Томик, Питка, Страка, Немец, Хренко, Лишчинский, Дубравик, Томка, Мурин.
Состав сборной Швеции.
Голкиперы: Лив, Херенстам.
Защитники: Салин, Карелль, Орквист, Бумединн, Хоканссон, Фрей, Густавссон.
Нападающие: Фронделль, Эклунд, Нельсон, Стенберг, Бьерк, Генборг, Петтерссон, Кранц, Берглунд, Гестрин, Эрикссон, Юстовора, Данильссон.