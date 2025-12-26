На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Старт молодежного чемпионата мира: Швеция против Словакии. LIVE

Хоккей. МЧМ-2026. Группа А. 1-й тур. Швеция — Словакия. ОНЛАЙН

close

Игрок молодежной сборной Швеции по хоккею на МЧМ-2021

Сайт Федерации хоккея России
В матче первого тура группы А молодежного чемпионата мира по хоккею встречаются сборные Швеции и Словакии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
U20 ЧМ-2026. Группа A
1-й период
26 декабря 21:00
Швеция U20
0 : 0
Словакия U20
Стадион «Гранд Казино Арена», Сент-Пол, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16'

Томаш Побежал ударил клюшкой Джека Берглунда и отправился в штраф-бокс. Теперь две минуты большинства для сборной Швеции.

16'

Могучий щелчок в касание через трафик от Виллиама Хоканссона — Лендак на месте.

15'

Ивар Стенберг получил шайбу в хорошей позиции на входе в зону слева, но не смог обыграть защитника.

14'

И сразу же позиционная атака Швеции, и сразу Лендаку пришлось отбивать шайбу. А еще один бросок от синей после подставления на дальнем пятаке прошел мимо дальней штанги.

13'

С огромным трудом отбилась Щвеция. Уже 3-8 по броскам! Шесть бросков в створ нанесли словаки в большинстве! И еще штанга была!

13'

Очень прилично давят словаки в большинстве. Херенстам уже несколько раз выручил, а сейчас Адам Немец попал в ШТАНГУ на добивании!

11'

Джек Берглунд задержал руками рвавшегося вперед Адама Белушко — две минуты большинства для сборной Словакии.

11'

Обменялись быстрыми атаками, но шведский бросок был заблокирован, а вот Херенстаму пришлось потрудиться в ответной — поймал.

10'

Выход один в ноль и бросок по воротам Лендака — в ПЕРЕКЛАДИНУ попал Антон Фронделль.

9'

А вот опасный проход и бросок в упор от Милана Гестрина, но уже Лендак был начеку и спас Словакию.

8'

Шведы проатаковали, но до броска дело не довели, а в ответном выпаде Адам Немец прошел левым флангом и швырнул от борта шайбу в ворота — Херенстам поймал.

7'

Ого, а словаки-то закрепились в чужой зоне и даже доставили шайбу на пятак, где Мисяк первым касанием подбил диск, а вторым с лета бросил в створ — Херенстам был на месте и поймал.

6'

Удивительно, но по броскам до сих пор только 1-0 в пользу Швеции. У словаков и попыток-то не было еще.

5'

Атакует пока только сборная Швеции, но у ворот Лендака пока нет моментов совсем.

4'

Главный европейский талант предстоящего драфта НХЛ Ивар Стенберг руководит атаками первого звена Швеции. Но пока без остроты. Именно Стенберг — главный конкурент канадских нападающего Маккенны и защитника Верхофа за первый пик драфта-2026.

3'

И снова сблокирован шведский бросок от синей линии после довольно долгой позиционной атаки «Тре крунур».

2'

Разведка идет, но шведы поактивнее, и сборная Словакии уже заблокировала пару бросков по своим воротам.

1'

Поееееехали! Матч начался.

21:10

Все готово к началу встречи. В воротах Швеции Лов Херенстам. Ворота Словакии защищает Алан Лендак.

21:00

Матч пройдет в американском Сент-Поле, являющимся домом для команды НХЛ «Миннесота Уайлд». Сборную Швеции возглавляет Магнус Хевелид, командой Словакии руководит Петер Фрюгауф.

20:55

Состав сборной Словакии.

Голкиперы: Прадель, Лендак.

Защитники: Ковалчик, Фабуш, Капош, Кальман, Гольер, Белушко.

Нападающие: Побежал, Сврчек, Мисяк, Хован, Томик, Питка, Страка, Немец, Хренко, Лишчинский, Дубравик, Томка, Мурин.

20:50

Состав сборной Швеции.

Голкиперы: Лив, Херенстам.

Защитники: Салин, Карелль, Орквист, Бумединн, Хоканссон, Фрей, Густавссон.

Нападающие: Фронделль, Эклунд, Нельсон, Стенберг, Бьерк, Генборг, Петтерссон, Кранц, Берглунд, Гестрин, Эрикссон, Юстовора, Данильссон.

20:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче группы А молодежного чемпионата мира по хоккею встречаются сборные Швеции и Словакии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами