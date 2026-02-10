На Украине пенсионер устроил бойню в общежитии для переселенцев

В Ровенской области мужчина убил пять человек в общежитии для переселенцев

В Ровенской области 72-летний уроженец Донецкой народной республики (ДНР) убил пять человек в общежитии для переселенцев. Об этом сообщила национальная полиция Украины в Telegram-канале.

По данным ведомства, в примерно 4:15 по местному времени (5:15 мск) в полицию поступило сообщение о криках в коридоре бездействующей школы в селе Судобичи. По версии следствия, между подозреваемым и другими жителями возник конфликт, переросший в драку.

«Во время стычки мужчина начал наносить удары молотком и топором пяти лицам», — говорится в сообщении.

По информации полиции, в результате инцидента погибли двое мужчин 60 и 68 лет, две женщины 81 и 78 лет из ДНР, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области. Подозреваемый задержан.

В декабре прошлого года мужчина ранил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с помощью топора-молотка во Львовской области. Сотрудника ТЦК доставили в больницу, нападавший задержан. По факту случившегося ведутся следственные действия.

