Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

На Украине пенсионер устроил бойню в общежитии для переселенцев

В Ровенской области мужчина убил пять человек в общежитии для переселенцев

В Ровенской области 72-летний уроженец Донецкой народной республики (ДНР) убил пять человек в общежитии для переселенцев. Об этом сообщила национальная полиция Украины в Telegram-канале.

По данным ведомства, в примерно 4:15 по местному времени (5:15 мск) в полицию поступило сообщение о криках в коридоре бездействующей школы в селе Судобичи. По версии следствия, между подозреваемым и другими жителями возник конфликт, переросший в драку.

«Во время стычки мужчина начал наносить удары молотком и топором пяти лицам», — говорится в сообщении.

По информации полиции, в результате инцидента погибли двое мужчин 60 и 68 лет, две женщины 81 и 78 лет из ДНР, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области. Подозреваемый задержан.

В декабре прошлого года мужчина ранил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с помощью топора-молотка во Львовской области. Сотрудника ТЦК доставили в больницу, нападавший задержан. По факту случившегося ведутся следственные действия.

Ранее в США начался суд над подростком с Украины, который убил приемных родителей.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!