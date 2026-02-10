В сибирском селе рухнула водонапорная башня, оставив без воды несколько улиц

В селе Сидельниково Омской области рухнула водонапорная башня — несколько улиц остались без воды. Региональная прокуратура инициировала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
До инцидента прокуратура вносила представления в администрацию населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию в связи с износом сооружения.
«Благодаря прокурорскому вмешательству органами местного самоуправления приняты меры по строительству станции водозабора, подключение к которой должно завершиться сегодня», — сказано в сообщении.
Ведомство контролирует процесс подключения домов к воде.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Сидельниковского района Константин Ткачев, власти были готовы к сносу объекта. Башня рухнула в ночь на 10 февраля, уточнил чиновник.
Ткачев рассказал, что региональные власти выделили финансирование для установки современных водяных резервуаров. Накопители были установлены, однако подрядчик столкнулся с техническими трудностями, которые не позволяли подключить новое устройство к водопроводу, рассказал глава района.
По его словам, бригада уже на месте и работает над подключением.
