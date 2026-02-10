Размер шрифта
Общество

В сибирском селе рухнула водонапорная башня, оставив без воды несколько улиц

Прокуратура Омска: организована проверка по факту падения водонапорной башни
Telegram-канал «Константин Ткачев | Седельниковский район»

В селе Сидельниково Омской области рухнула водонапорная башня — несколько улиц остались без воды. Региональная прокуратура инициировала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

До инцидента прокуратура вносила представления в администрацию населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию в связи с износом сооружения.

«Благодаря прокурорскому вмешательству органами местного самоуправления приняты меры по строительству станции водозабора, подключение к которой должно завершиться сегодня», — сказано в сообщении.

Ведомство контролирует процесс подключения домов к воде.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Сидельниковского района Константин Ткачев, власти были готовы к сносу объекта. Башня рухнула в ночь на 10 февраля, уточнил чиновник.

Ткачев рассказал, что региональные власти выделили финансирование для установки современных водяных резервуаров. Накопители были установлены, однако подрядчик столкнулся с техническими трудностями, которые не позволяли подключить новое устройство к водопроводу, рассказал глава района.

По его словам, бригада уже на месте и работает над подключением.

Ранее в Белгороде после атаки ВСУ произошло отключение водоснабжения.
 
