В Екатеринбурге три главврача ушли со своих постов в медучреждениях

Е1.ru: в Екатеринбурге за день уволились три главврача медучреждений
Shutterstock/FOTODOM

Главврачи трех медучреждений Екатеринбурга ушли в отставку в один день. Об этом сообщает Е1.

По данным портала, одной из ушедших с поста стала глава тубдиспансера Ирина Лихачева. На своем посту она находилась восемь лет. Официальные причины ухода неизвестны. Известно, что это учреждение было последним в списке оценки эффективности лечения по регионам.

Также уволился главный врач больницы №6 Роберт Соловьев.

«Вчера он съездил в Минздрав, с ним расторгли все, что можно расторгнуть, вчера он вывез все вещи и сегодня на линейке со всеми попрощался», – рассказал источник портала.

Предполагается, что уход связан с обысками и жалобами сотрудников.

Третьим в череде увольнений стал главврач городской больницы №7 Евгений Барац. Информацию об отставке подтвердили в региональном Минздраве. Он ушел по собственному желанию, но, по словам другого собеседника, на это были «и другие причины». Подробности не приводятся.

Ранее врача уволили за слова, что пациенту с ожирением «поможет только Освенцим».
 
