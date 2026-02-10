Россия в свое время выстояла и отказалась от участия в «бале вампиров». Об этом интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Какое счастье, что мы не поддались на вот эти увещевания и донесли нашу позицию и до мировой общественности, и до нашего общества. Не дали, так сказать, этому 100% «балу вампиров» восторжествовать», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что публикация файлов дела американского финансиста Джеффри Эпштейна позволила показать, что предупреждения России были правдой.

В этом же интервью Захарова заявила, что в расследовании дела Эпштейна необходимо «идти дальше по следу». По ее словам, дело финансиста раскрыло мировую мизансцену «во всей своей неприглядной извращенности».

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США в конце января. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Ранее Захарова назвала европейцев «несчастными рабами».