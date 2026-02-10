Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Кузбассе мужчина закопал машину в снегу, чтобы ее не отобрали за долги

Житель Кузбасса пытался спрятать машину от приставов в снегу
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Кузбассе мужчина закопал свою машину в снегу, чтобы спрятать от приставов, сообщает ГУФССП России по Кемеровской области.

Житель Топкинского района задолжал по исполнительным производствам около 1,5 млн рублей, но не спешил избавиться от долгов.

Тогда к делу подключились приставы, которые в ходе розыска обнаружили у должника автомобиль Nissan Almera 2013 года выпуска. Мужчина долгое время умышленно скрывал личный транспорт, а на зиму решил спрятать его под слоем снега.

«Однако это не помогло избежать ответственности: судебные приставы обнаружили транспортное средство, откопали его с помощью лопат и упорства, а также составили акт описи и ареста имущества», — говорится в сообщении.

Теперь арестованный автомобиль реализуют по закону, а вырученные средства пойдут на погашение долга.

Ранее многодетная россиянка залезла в морозильник, чтобы спрятаться от приставов.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!