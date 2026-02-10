В Кузбассе мужчина закопал машину в снегу, чтобы ее не отобрали за долги

Житель Кузбасса пытался спрятать машину от приставов в снегу

В Кузбассе мужчина закопал свою машину в снегу, чтобы спрятать от приставов, сообщает ГУФССП России по Кемеровской области.

Житель Топкинского района задолжал по исполнительным производствам около 1,5 млн рублей, но не спешил избавиться от долгов.

Тогда к делу подключились приставы, которые в ходе розыска обнаружили у должника автомобиль Nissan Almera 2013 года выпуска. Мужчина долгое время умышленно скрывал личный транспорт, а на зиму решил спрятать его под слоем снега.

«Однако это не помогло избежать ответственности: судебные приставы обнаружили транспортное средство, откопали его с помощью лопат и упорства, а также составили акт описи и ареста имущества», — говорится в сообщении.

Теперь арестованный автомобиль реализуют по закону, а вырученные средства пойдут на погашение долга.

Ранее многодетная россиянка залезла в морозильник, чтобы спрятаться от приставов.