Эксперт объяснил, зачем Турции понадобилось ядерное оружие

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара видит необходимость в создании собственного ядерного оружия (ЯО). По мнению востоковеда, учитывая нестабильную обстановку в мире, желание республики стать ядерной державой вполне объяснимо.

«[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган не дурак. Он видит, как ведут себя с Ираном. При этом отстали от КНДР, у которой гораздо меньше ресурсов, но есть ядерные ракеты. Учитывая, что Турция рано или поздно столкнется с Израилем и Западом при расширении сферы влияния на юг (в Сирии и далее), нужно уменьшить преимущество противников», — пояснил Балмасов.

Он также обратил внимание, что фактически Турция давно ведет подготовку к созданию собственного ядерного арсенала, ведя переговоры о приобретении урана.

9 февраля Фидан, комментируя вопрос о вероятности появления ядерного оружия у Ирана, заявил, что Анкара будет вынуждена вступить в ядерную гонку, если в регионе появится ЯО. При этом глава внешнеполитического ведомства не стал отвечать на вопрос, хотела бы Турция иметь ядерное оружие.

