Известный украинский бизнесмен Мазепа сбил насмерть пешехода

Украинский бизнесмен Игорь Мазепа на Maybach насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, авария произошла 9 февраля примерно в 19:30 (20:30 мск) на трассе Киев — Чоп, недалеко от села Каменный Майдан в Житомирской области. По предварительной информации, Мазепа ехал в сторону Житомира и сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по неосвещенной части дороги. Пешеход скончался по пути в больницу.

В полиции Житомирской области в Telegram подтвердили, обстоятельства ДТП, но имени водителя не назвали.

Мазепа — известный украинский предприниматель, инвестор и благотворитель. Он создал и возглавляет компанию Concorde Capital, занимающуюся инвестициями.

В 2024 году бизнесмена подозревали в махинациях по отчуждению земель Киевской ГЭС для строительства коттеджного поселка в Вышгородском районе Киевской области.

