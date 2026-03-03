На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Реванш после скандала: «Балтика» принимает «Зенит» в Кубке. LIVE

Кубок России. Путь регионов. Четвертьфинал. «Балтика» — «Зенит». ОНЛАЙН

Алексей Даничев/РИА Новости
В четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России калининградская «Балтика» принимает на своем поле санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
1-й тайм
03 марта 20:00
Балтика
Калининград, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
7'

Угловой «Балтики» ни к чему не привел.

6'

Йенне разогнал контратаку «Балтики», но Дркушич в подкате заблокировал прострел, выбив мяч на угловой.

5'

«Зенит» бросил аут в чужую штрафную — защита калининградцев справилась.

2'

Все порядке, Барриос продолжает матч.

2'

Барриос лежит на газоне и держится за колено. Фола не было, но игра остановлена, чтобы колумбийскому опорнику «Зенита» оказали помощь.

1'

Поеееехали! Матч начался.

20:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.

19:55

А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Семака:

Латышонок, Дркушич, Нино, Алип, Вега, Луис Энрике, Кондаков, Барриос, Мостовой, Педро, Дуран.

19:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев:

Кукушкин, Андраде, Рядно, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров, Ковач, Манелов, Йенне, Степанов.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале плей-офф Пути регионов Кубка России встречаются калининградская «Балтика» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

