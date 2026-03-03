Угловой «Балтики» ни к чему не привел.
Йенне разогнал контратаку «Балтики», но Дркушич в подкате заблокировал прострел, выбив мяч на угловой.
«Зенит» бросил аут в чужую штрафную — защита калининградцев справилась.
Все порядке, Барриос продолжает матч.
Барриос лежит на газоне и держится за колено. Фола не было, но игра остановлена, чтобы колумбийскому опорнику «Зенита» оказали помощь.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.
А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Семака:
Латышонок, Дркушич, Нино, Алип, Вега, Луис Энрике, Кондаков, Барриос, Мостовой, Педро, Дуран.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев:
Кукушкин, Андраде, Рядно, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров, Ковач, Манелов, Йенне, Степанов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале плей-офф Пути регионов Кубка России встречаются калининградская «Балтика» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.