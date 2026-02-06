На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
Игра окончена! Разгромное поражение терпит «Зенит» в матче против прямого конкурента в борьбе за чемпионский трофей, вот так проходят тренировочные сборы у команд!
Две минуты к основному времени второго тайма добавлены.
Вендел и Ерохин помешали друг другу пробить по мячу, находясь в гостевой штрафной.
Соболеву очень понравилась футболка Садчикова, и он решил ее присвоить себе прямо по ходу игры. Однако игрок «Краснодара» сопротивлялся как мог, но после захвата от соперника был вынужден остановиться.
Ответную атаку провели «быки», Буркин нанес неточный удар.
Соболев получил передачу от партнера на полукруге перед штрафной «Краснодара», но с разворота пробил сильно выше ворот.
Вендел в подкате высоко поднял ногу и шипами попал в Буркина, за что получает желтую карточку.
Зенитовцы забрали мяч под свой контроль, но ничего поделать с оборонительными построениями соперника пока не могут.
Еще четыре замены в составе «Зенита»: Касаджиков, Адамов, Кондаков и Михайлов появились на игровой площадке.
Энрике заплел ноги молодому игроку «Краснодара» при попытке отбора.
Корякин, Садчиков, Буркин и Сидоренко выходят на поле в составе «Краснодара».
А у краснодарцев из-за травмы поле покинет только что вышедший Казбек Мукаилов. Болезненно столкнулся он с соперником в центре поля, снимает бутсы и с досадой в глазах покидает его пределы.
Четыре замены у петербуржцев происходят: Ерохин, Горшков, Вендел и Алип на поле вышли.
Мукаилов забрался в офсайд.
Мощнейший удар Мостового парирует Агкацев!
Гол! Что творят краснодарцы, вот это да! Ошибка Глушенкова при передаче привела к яростной контратаке действующих чемпионов через правый фланг — Гусейнов замыкает прострельный пас и поражает пустые ворота «Зенита», 3:0!
Гол! Отличная скоростная атака прошла у южан — Сперцян откатил мяч на левую сторону на набегавшего Хмарин, который в одно касание плотно пробил под перекладину! Адамов, сменивший Латышонка в воротах в перерыве, оказался бессилен — 2:0!
Энрике после передачи от Дивеева оттеснил спиной соперника и пробил с разворота, но вышло неточно.
Начало второй половины игры остается за петербуржцами.
На вторую половину игры в составе «Краснодара» вышли Хмарин, Гонсалес, Жубал, Кривцов, Дуглас Аугусто, Мукаилов, Гусейнов и Фуртадо.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! «Краснодар» — «Зенит» — 1:0!
Минута добавлена к основному времени первого тайма.
Вега и Батчи получают обоюдно по желтой карточке — сначала игрок «Краснодара» сфолил, а после чилиец вскипел и решил ответить.
Мантуан грубо играет против Са, заявзывается небольшая словестная перепалка между игроками!
Нино самоотверженно бросается под удар Мозеса и не позволяет оппонентам увеличить преимущество в счете!
Ленини сверхагрессивно пошел в подкат против Барриоса в зенитовской штрафной и чуть не заработал второе предупреждение.
Гол! Есть первое взятие ворот, это Мозес оказывается первым на добивании после удара Ленини со штрафного — Латышонок отразил удар прямо перед собой, буквально преподнеся на блюдечке мяч оппоненту. 1:0, «Краснодар» повел!
Мостовой выбросил ногу в борьбе за мяч с Пальцевым — в итоге ушиблись оба.
Первое предупреждение в сегодняшней игре получает Кевин Ленини.
Вот это да, как сейчас Соболев в пустые не попал?! Прострел Мостового обрезал сразу всю линию обороны «быков», а Соболев взял — и простил соперников, не сумев переправить мяч туда, где не было никого.
Оласа снимает головой подачу Педро с левого фланга.
Мозес, исполняющий сегодня роль центрального нападающего, мог открыть счет в матче, но его удар низом с правой ноги приняла на себя пятка Веги.
Педро забрался в офсайд.
Александр Соболев открылся на дальней штанге под подачу с левого края, но зацепиться за мяч не сумел.
Атака «Краснодара» прерывается из-за игры рукой у Батчи.
Прострел Батчи на ближнюю штангу прерывает защитник «Зенита», хорошая скоростная атака прошла у «быков».
Кевин Ленини нарушает правила в борьбе против Андрея Мостового, который очень здорово по прямой шел на ворота Станислава Агкацева.
Удар Глушенкова со стандарта принимает на себя стенка.
Cтартовые минуты игры остаются за действующими чемпионами России.
Игра началась! Поехали!
Команды на поле! Совсем скоро начнем!
«Зенит»: Латышонок, Вега, Дивеев, Нино, Мантуан, Барриос, Педро, Энрике, Мостовой, Глушенков, Соболев.
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Сперцян, Черников, Ленини, Са, Батчи, Кобнан.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Зимнего кубка РПЛ «Зенит» играет с «Краснодаром» в Абу-Даби. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.