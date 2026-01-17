Четыре минуты к основному времени первого тайма добавлено.
В прессинг активно идет Онуачу на вратаря, но тот легко обманывает форварда сборной Нигерии.
А еще и вдобавок Онуачу награжден желтой карточкой за фол в атаке.
Гола нет! Арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот!
Гол! Онуачу забивает головой после элегантного черпачка от Чуквуэзе, но цепляя локтем одного из защитников сборной Египта! Будет ли засчитан гол?
Собхи пасовал на Салаха, но опека нигерийских защитников прекрасна — мяч до вингера «Ливерпуля» не добрался.
Онуачу предлагал себя в штрафной, стараясь головой замкнуть верховую подачу, но ничего из этого не получилось.
58% против 42% — вот такая к данной минуте статистика по владению мячом в пользу египтян.
Половина первого тайма позади, египтяне если и ближе к голу, чем их конкуренты, то совсем не намного.
Мустафа Мохамед подыграл себе рукой, игра приостановлена.
Понемногу начинают заполняться трибуны стадиона, которые традиционно на этом Кубке африканских наций после 20 минуты становятся доступны для бесплатного посещения желающими.
Салах классную прострельную передачу низом вырезал на дальнюю штангу, но Нвабили своевременно сократил угол обстрела и этот пас прервал.
Оньемаечи ошибается при передаче ближнему, мяч оказывается у египтян.
Очень яркое солнце сегодня в Касабланке, где проходит предпоследняя игра этого турнира, из-за чего атаковать египтянам несколько легче, чем нигерийцам, которым приходится играть против самой близкой к Земле звезды.
Нигерийцы неудачно разыграли угловой у чужих ворот, игра продолжается.
Ашур в подкате играет против углового флага, 0:1 в пользу стационарного предмета, стоящего на поле.
Стартовые минуты игры остаются за египтянами.
Игра началась! Поехали!
Нигерия: Нвабили, Осайи-Самуэль, Аджайи, Бейсси, Оньемаечи, Оньека, Айуоби, Лукман, Ндиди, Адамс, Онуачу.
Египет: Эль-Шенави, Ибрахим, Абдельмагид, Рабья, Хани, Абул-Фетух, Аттия, Фати, Ашур, Салах, Мармуш.
В матче за третье место на Кубке африканских наций встречаются Египет и Нигерия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.