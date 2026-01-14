На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лондонское дерби в полуфинале Кубка лиги: «Челси» против «Арсенала». LIVE

Кубок английской лиги. Полуфинал. Первый матч. «Челси» — «Арсенал». ОНЛАЙН

Matthew Childs/Action Images via Reuters
В первом матче полуфинального противостояния Кубка английской лиги «Челси» принимает в лондонском дерби «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Англия — Кубок лиги. 1/2 финала. 1-й матч
1-й тайм
14 января 23:00
Челси
Лондон, Англия
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
7' Уайт
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон, Англия
1-й тайм

7' Уайт

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
7'

ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Бен Уайт — 0:1! Идеальная подача Субименди в центр вратарской, где Уайт набежал и забил головой!

6'

«Арсенал» провел свою атаку и заработал угловой.

5'

«Арсенал» традиционно высоко прессингует, но «Челси» уверенно действует под давлением.

3'

Теперь уже вперед пошел и заработал угловой «Челси». Попытка закрутить мяч в ближнюю девятку с угла поля от Фернандеса. Кепа читал, ну и аргентинец не попал.

1'

«Арсенал» сразу сыграл назад на Аррисабалагу, который закинул мяч к чужой штрафной длинной передачей. Сака принял, прошел в лицевую и прострелил, но Санчес поймал мяч в падении.

1'

Поеееехали! Матч начался.

23:00

Это первый из двух полуфинальных матчей этих команд. А накануне в первом матче другого полуфинального противостояния «Ньюкасл» на своем поле со счетом 0:2 уступил «Манчестер Сити».

22:55

А вот стартовый состав «Арсенала» от Микеля Артеты:

Аррисабалага — Уайт, Салиа, Габриэл, Тимбер — Эдегор, Райс, Субименди — Сака, Троссард, Дьекереш.

22:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Челси» Лиам Росеньор: Санчес — Ачимпонг, Чалоба, Фофана, Кукурелья — Энцо Фернандес, Андрей Сантос — Эстевао, Педро, Педру Нету — Гиу.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинального противостояния в Кубке английской лиги в лондонском дерби «Челси» принимает «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

