ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Бен Уайт — 0:1! Идеальная подача Субименди в центр вратарской, где Уайт набежал и забил головой!
«Арсенал» провел свою атаку и заработал угловой.
«Арсенал» традиционно высоко прессингует, но «Челси» уверенно действует под давлением.
Теперь уже вперед пошел и заработал угловой «Челси». Попытка закрутить мяч в ближнюю девятку с угла поля от Фернандеса. Кепа читал, ну и аргентинец не попал.
«Арсенал» сразу сыграл назад на Аррисабалагу, который закинул мяч к чужой штрафной длинной передачей. Сака принял, прошел в лицевую и прострелил, но Санчес поймал мяч в падении.
Поеееехали! Матч начался.
Это первый из двух полуфинальных матчей этих команд. А накануне в первом матче другого полуфинального противостояния «Ньюкасл» на своем поле со счетом 0:2 уступил «Манчестер Сити».
А вот стартовый состав «Арсенала» от Микеля Артеты:
Аррисабалага — Уайт, Салиа, Габриэл, Тимбер — Эдегор, Райс, Субименди — Сака, Троссард, Дьекереш.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Челси» Лиам Росеньор: Санчес — Ачимпонг, Чалоба, Фофана, Кукурелья — Энцо Фернандес, Андрей Сантос — Эстевао, Педро, Педру Нету — Гиу.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинального противостояния в Кубке английской лиги в лондонском дерби «Челси» принимает «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.