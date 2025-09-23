На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медийный клуб против Первой лиги: Broke Boys играют с «Соколом» в Кубке. LIVE

Кубок России. Путь регионов. 1/32 финала. Broke Boys — «Сокол». ОНЛАЙН

В матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России медийный клуб Broke Boys играет с саратовским «Соколом» из Первой лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/32 финала
Матч не начался
23 сентября 19:30
Broke Boys
0 : 0
Сокол
Саратов, Россия
Стадион «Зоркий», Красногорск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Максимом Скорочкиным из Владивостока во главе.

19:25

А вот стартовый состав саратовского «Сокола» от Младена Кашчелана:

Крайков, Доля, Быков, Глойдман, Киреенко, Шайхтдинов, Мухин, Лазарев, Никитин, Бахарев, Грибов.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов:

Касьяненко, Макеев, Давыдов, Мурадов, Сухомлинов, Соснин, Яковлев, Майрович, Анисимов, Лобкарев, Смолов.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 1/32 финала Кубка России в Пути регионов медийный клуб Broke Boys принимает саратовский «Сокол» из Первой лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

