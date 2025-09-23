Встречу обслуживает бригада арбитров с Максимом Скорочкиным из Владивостока во главе.
А вот стартовый состав саратовского «Сокола» от Младена Кашчелана:
Крайков, Доля, Быков, Глойдман, Киреенко, Шайхтдинов, Мухин, Лазарев, Никитин, Бахарев, Грибов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов:
Касьяненко, Макеев, Давыдов, Мурадов, Сухомлинов, Соснин, Яковлев, Майрович, Анисимов, Лобкарев, Смолов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 1/32 финала Кубка России в Пути регионов медийный клуб Broke Boys принимает саратовский «Сокол» из Первой лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.