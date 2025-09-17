На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обеспечить плей-офф: «Зенит» принимает «Ахмат» в Кубке России. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа А. 4-й тур. «Зенит» — «Ахмат». ОНЛАЙН

ФК «Зенит»
В матче четвертого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ в группе А набравший девять очков из девяти «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает грозненский «Ахмат». В случае победы хозяева обеспечат себе место в плей-офф. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа A. 4-й тур
Перерыв
17 сентября 20:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
43' Соболев
1 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм

9' Михайлов

43' Соболев

24' Мансилья

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

«Зенит» и Соболев забили два мяча в первом тайме, но засчитали только второй. Отрезками «Ахмат» смотрелся неплохо, а Самородов при счете 0:0 попал в штангу. Ждем, что будет во второй половине.

45+3'

Свисток на перерыв.

45+2'

Шилов протащил мяч к штрафной без помех и мощно пробил — над перекладиной.

45+1'

Две минуты добавлено к первому тайму.

43'

ГООООООЛ! Александр Соболев — 1:0! «Зенит» надавил, заработал угловой, Соболев после подачи Горшкова и удара Ерохина головой в блок принял мяч на грудь и затем низом отправил в сетку мимо Ульянова и защитников «Ахмата».

40'

Позиционная атака «Ахмата» перевела мяч на половину поля «Зенита» на относительно продолжительное время.

38'

Луис Энрике зацепился за мяч в штрафной и смог найти пасом Соболева, но того обезмячили защитники.

35'

Уциев в подкате заблокировал удар Шилова.

34'

Луис Энрике пасом от лицевой нашел на линии вратарской Ерохина, который в касание запустил мяч выше ворот.

31'

Подача Горшкова с этого штрафного закончилась мощным, но неточным ударом Адамова с подбора.

30'

Келиано сорвал атаку «Зенита», сбив Арсена Адамова, но получил только устное внушение. «Зенит» очень недоволен.

28'

Да, Ярослав Михайлов был в офсайде и на пути мяча — ГОЛ ОТМЕНЕН! 0:0, играем дальше.

27'

VAR долго проверял гол и позвал Шафеева посмотреть момент самому! Причём речь об офсайде.

25'

ГООООООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 1:0! Идеальная подача Горшкова со штрафного и идеальный удар Соболева головой по дуге в противоход голкиперу!

24'

Брайан Мансилья за фол на фланге на своей половине поля получил желтую карточку.

22'

Вега навесил с левого фланга, а Ерохин набежал и мощно пробил головой в ближний угол, но Ульянов потащил!

20'

Мансилья оббежал Эраковича и мог бы забивать, но Латышонок успел в прыжке в ноги выбить у форварда «Ахмата» мяч.

18'

Луис Энрике получил пас, прокинул на ход и, догнав на широком шаге, подал в штрафную — слишком сильно и высоко.

16'

В быстрой атаке «Ахмата» Самородов справа в штрафной отпасовал назад под удар набежавшему Мансилье — мяч полетел не очень сильно, но Латышонок сначала его отбил и только потом зафиксировал.

14'

«Зенит» высоко прессингует на чужой половине, в том числе и Ульянова. И голкипер «Ахмата» в касание выбил в аут после передачи назад.

11'

Мгновенный перевод на Самородова с правого фланга, и после удара Максима в касание с угла вратарской мяч попал в штангу ворот «Зенита».

9'

Ярослав Михайлов рванул Тимура Жемалетдинова за футболку и получил желтую карточку.

6'

«Ахмат» уверенно держал мяч, но случилась потеря, и Луис Энрике ворвался с мячом в штрафную, однако в борьбе с защитником именно от бразильца мяч отскочил за лицевую линию.

4'

Атака «Зенита» с подачей с левого фланга с ударом Луиса Энрике головой — немного над перекладиной.

3'

Довольно активно начал встречу «Ахмат». Грозненцы много атакуют на первых минутах.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

20:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда во главе.

20:25

А вот стартовый состав от главного тренера грозненского «Ахмата» Станислава Черчесова:

Ульянов, Тодорович, Гандри, Заре, Уциев, Жемалетдинов, Ибишев, Келиано, Самородов, Мансилья, Конате.

20:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:

Латышонок, Алип, Вега, Горшков, Адамов, Эракович, Михайлов, Луис Энрике, Ерохин, Шилов, Соболев.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура групповой стадии Пути РПЛ в Кубке России «Зенит» принимает в Санкт-Петербурге грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

