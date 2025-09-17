«Зенит» и Соболев забили два мяча в первом тайме, но засчитали только второй. Отрезками «Ахмат» смотрелся неплохо, а Самородов при счете 0:0 попал в штангу. Ждем, что будет во второй половине.
Свисток на перерыв.
Шилов протащил мяч к штрафной без помех и мощно пробил — над перекладиной.
Две минуты добавлено к первому тайму.
ГООООООЛ! Александр Соболев — 1:0! «Зенит» надавил, заработал угловой, Соболев после подачи Горшкова и удара Ерохина головой в блок принял мяч на грудь и затем низом отправил в сетку мимо Ульянова и защитников «Ахмата».
Позиционная атака «Ахмата» перевела мяч на половину поля «Зенита» на относительно продолжительное время.
Луис Энрике зацепился за мяч в штрафной и смог найти пасом Соболева, но того обезмячили защитники.
Уциев в подкате заблокировал удар Шилова.
Луис Энрике пасом от лицевой нашел на линии вратарской Ерохина, который в касание запустил мяч выше ворот.
Подача Горшкова с этого штрафного закончилась мощным, но неточным ударом Адамова с подбора.
Келиано сорвал атаку «Зенита», сбив Арсена Адамова, но получил только устное внушение. «Зенит» очень недоволен.
Да, Ярослав Михайлов был в офсайде и на пути мяча — ГОЛ ОТМЕНЕН! 0:0, играем дальше.
VAR долго проверял гол и позвал Шафеева посмотреть момент самому! Причём речь об офсайде.
ГООООООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 1:0! Идеальная подача Горшкова со штрафного и идеальный удар Соболева головой по дуге в противоход голкиперу!
Брайан Мансилья за фол на фланге на своей половине поля получил желтую карточку.
Вега навесил с левого фланга, а Ерохин набежал и мощно пробил головой в ближний угол, но Ульянов потащил!
Мансилья оббежал Эраковича и мог бы забивать, но Латышонок успел в прыжке в ноги выбить у форварда «Ахмата» мяч.
Луис Энрике получил пас, прокинул на ход и, догнав на широком шаге, подал в штрафную — слишком сильно и высоко.
В быстрой атаке «Ахмата» Самородов справа в штрафной отпасовал назад под удар набежавшему Мансилье — мяч полетел не очень сильно, но Латышонок сначала его отбил и только потом зафиксировал.
«Зенит» высоко прессингует на чужой половине, в том числе и Ульянова. И голкипер «Ахмата» в касание выбил в аут после передачи назад.
Мгновенный перевод на Самородова с правого фланга, и после удара Максима в касание с угла вратарской мяч попал в штангу ворот «Зенита».
Ярослав Михайлов рванул Тимура Жемалетдинова за футболку и получил желтую карточку.
«Ахмат» уверенно держал мяч, но случилась потеря, и Луис Энрике ворвался с мячом в штрафную, однако в борьбе с защитником именно от бразильца мяч отскочил за лицевую линию.
Атака «Зенита» с подачей с левого фланга с ударом Луиса Энрике головой — немного над перекладиной.
Довольно активно начал встречу «Ахмат». Грозненцы много атакуют на первых минутах.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда во главе.
А вот стартовый состав от главного тренера грозненского «Ахмата» Станислава Черчесова:
Ульянов, Тодорович, Гандри, Заре, Уциев, Жемалетдинов, Ибишев, Келиано, Самородов, Мансилья, Конате.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:
Латышонок, Алип, Вега, Горшков, Адамов, Эракович, Михайлов, Луис Энрике, Ерохин, Шилов, Соболев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура групповой стадии Пути РПЛ в Кубке России «Зенит» принимает в Санкт-Петербурге грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.