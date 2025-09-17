17 сентября 2025, 20:30 Обновлено: 17 сентября 2025, 21:27 Спорт Размер текста А А А Обеспечить плей-офф: «Зенит» принимает «Ахмат» в Кубке России. LIVE Кубок России. Путь РПЛ. Группа А. 4-й тур. «Зенит» — «Ахмат». ОНЛАЙН Александр Седов

В матче четвертого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ в группе А набравший девять очков из девяти «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает грозненский «Ахмат». В случае победы хозяева обеспечат себе место в плей-офф. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России. Группа A. 4-й тур Перерыв 17 сентября 20:30 Зенит Санкт-Петербург, Россия 43' Соболев 1 : 0 Ахмат Грозный, Россия Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия