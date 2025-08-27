На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два пенальти Облякова: ЦСКА обыграл «Балтику» в гостях в Кубке России

ЦСКА выиграл у «Балтики» в Кубке России благодаря дублю Облякова с пенальти

Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче третьего тура группы С Пути РПЛ Кубка России калининградская «Балтика», еще не имевшая в активе очков в турнире, принимала московский ЦСКА, располагавшийся на второй строчке в квартете с четырьмя очками. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа D. 3-й тур
Окончен
27 августа 20:45
Балтика
Калининград, Россия
0 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
77' Обляков
89' Обляков
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
1-й тайм

6' Луна

30' Ковач

2-й тайм

63' Мурид

74' Андраде

66' Абдулкадыров 68' Обляков

77' Обляков

89' Обляков

Матч окончен

Яркий матч, «Балтика» смотрелась очень хорошо, но два крайне обидных, однако вполне по правилам назначенных во втором тайме пенальти в ее ворота решили все в пользу ЦСКА. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

90+9'

Финальный свисток фиксирует победу ЦСКА!

90+6'

После броска аута в штрафную ЦСКА Беликов выиграл воздух и скинул головой дальше в центр, а Обонин очень опасно пробил, но рядом со штангой!

90+4'

ЦСКА все уверенно контролирует.

90+1'

Ко второму тайму добавлено восемь минут!

90'

ГОООООООООООООООООООЛ! Иван Обляков — 0:2! Угадал голкипер, но Обляков пробил в девятку от перекладины!

88'

Танашева позвали смотреть, и он назначил пенальти!

87'

Проверяет VAR, куда мяч попал Мухаммаду — похоже, в отставленную руку!

86'

ЦСКА заработал угловой, Обляков подал. Лукин набежал и пробил — попал в защитника.

83'

У ЦСКА Матвей Лукин все-таки поменял Рамиро Ди Лусиано.

82'

У «Балтики» вместо Дмитрия Никитина вышел Кирилл Обонин.

80'

Ди Лусиано получил травму, но все же продолжает матч.

78'

ГОООООООООООООООЛ! Иван Обляков — 0:1! Развел Любакова и мяч по разным углам.

77'

VAR подтвердил пенальти!

76'

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «БАЛТИКИ»! Была сутолока в штрафной, и после удара Кисляка мяч попал в руку покатившегося Андраде.

74'

Еще фол на желтую карточку — это Кевин Андраде во время приема мяча завалил руками Мусаева.

73'

Матвей Кисляк заменил у ЦСКА Матеуса Алвеса.

71'

Теперь перспективную атаку в центре сорвал Иван Обляков. Завалил Манелова руками и тоже получил желтую карточку.

69'

Джамалутдин Абдулкадыров срубил в центре поля Оффора и получил желтую карточку.

67'

Глебов пробил издали со штрафного — не слишком точно.

66'

У «Балтики» вместо Стефана Ковача, Сергея Пряхина и Элдара Чивича вышли Чинонсо Оффор, Иван Беликов и Ираклий Манелов.

64'

За фол против Глебова желтую карточку получил Айман Мурид.

62'

Тройная замена у ЦСКА: вместо Мойзеса, Артема Шуманского и Артем Серикова вышли Данил Круговой, Кирилл Глебов и Иван Обляков.

59'

Мусаев здорово сыграл пяткой у чужой штрафной, но до удара атака ЦСКА не добралась.

56'

Егор Любаков потащил опаснейший удар Шуманского в касание чуть ближе линии штрафной. Причем там классно Руис пропустил мяч. Потом еще и удар Абдулкадырова потащил голкипер «Балтики», но это уже было из офсайда.

54'

ЦСКА прибрал мяч к ногам и пытается раскачать оборону хозяев.

51'

Йенне, разворачиваясь с мячом, попал Жоау Виктору рукой в лицо. Фол в атаке вместо опасного момента для «Балтики».

48'

Очень много стыков на старте второго тайма. Жесткий футбол.

46'

У «Балтики» Сергей Варатынов поменял получившего в первом тайме карточку Диего Луну.

46'

Поееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв6

ЦСКА больше владел мячом в первом тайме, а «Балтика» была острее. 38% на 62% по владению, 5(2) — 1(1) по ударам. Но голов все равно пока ни у кого нет. Ждем, что будет во втором тайме.

45+1'

К первому тайму арбитр ничего не добавил — свисток на перерыв.

43'

«Балтика» продолжает давить и вскрывать соперника быстрыми атаками. Мурид бил после передачи Ковача — рядом с дальней девяткой.

40'

Тороп прочитал и в прыжке поймал мяч после опасного прострела низом через вратарскую от Йенне.

38'

Дальний удар Ковача — рядом со штангой.

37'

«Балтика» в последние минуты побольше времени проводит в атаке.

34'

ЦСКА владеет мячом 64% времени в этом матче на данный момент.

32'

Стефан Ковач руками сбил соперника с движения в центре поля и получил желтую карточку.

31'

Классная быстрая атака «Балтики» с ударом Ковача в касание из-за штрафной — Тороп поймал в прыжке.

29'

«Балтика» организовала интересную быструю атаку, но Тентон Йенне забрался в офсайд.

27'

Абдулкадыров подключился на розыгрыш углового и пробил головой с восьми метров — Любаков грамотно занял позицию, и мяч прилетел ему в руки.

24'

Угловой заработал ЦСКА. Руис подал куда-то за штрафную, и борьба закончилась аутом в пользу «Балтики».

23'

Обе команды предпочитают неспешно готовить атаки, события не форсируют.

20'

Без ворот играют команды сейчас.

17'

ЦСКА в последние минуты забрал мяч и отодвинул игру от своих ворот.

14'

Позиционная атака «Балтики» после проникающей передачи в штрафную направо закончилась ударом Пряхина с острого угла — в сетку с внешней стороны.

12'

У ЦСКА пока не клеится атакующая игра.

10'

На этот раз ничего интересного с углового не вышло, но «Балтика» забрала подбор, и Сергей Пряхин пробил издали — в руки Торопу.

10'

Подача с угла поля, скидка в штрафной, и еще один корнер.

9'

В быстрой атаке «Балтика» заработала угловой.

8'

Армейцы подали штрафной с левого фланга, но ударить не получилось.

8'

Желтую карточку получил за срыв атаки Диего Луна.

7'

Хорошая атака «Балтики» ничем не закончилась из-за плохого паса перед штрафной.

5'

Пока не слишком активно прессингуют армейцы, а хозяева стараются использовать длинные передачи во фланги, чтобы проводить быстрые атаки.

2'

Подача с угла поля пошла точно в руки Любакову. Голкипер «Балтики» закинул на чужую половину поля Оффору, однако Ди Лусиано в подкате выбили за боковую, не дав развернуть быструю атаку.

1'

ЦСКА сразу же грузит к чужой штрафной и зарабатывает там угловой.

1'

Пооееееехали! Матч начался.

20:45

Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.

20:40

А вот стартовый состав московского ЦСКА от Фабио Челестини:

Тороп, Ди Лусиано, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Руис, Алвес, Бандикян, Сериков, Шуманский, Мусаев.

20:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев:

Любаков, Мурид, Ковалёв, Луна, Ковач, Йенне, Андраде, Пряхин, Никитин, Чивич, Мохаммад.

20:30

Здраствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура групповой стадии Кубка России еще не набиравшая очков «Балтика» в Калининграде примет располагающегося на второй строчке в группе С с четырьмя баллами ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

