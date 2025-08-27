Яркий матч, «Балтика» смотрелась очень хорошо, но два крайне обидных, однако вполне по правилам назначенных во втором тайме пенальти в ее ворота решили все в пользу ЦСКА. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток фиксирует победу ЦСКА!
После броска аута в штрафную ЦСКА Беликов выиграл воздух и скинул головой дальше в центр, а Обонин очень опасно пробил, но рядом со штангой!
ЦСКА все уверенно контролирует.
Ко второму тайму добавлено восемь минут!
ГОООООООООООООООООООЛ! Иван Обляков — 0:2! Угадал голкипер, но Обляков пробил в девятку от перекладины!
Танашева позвали смотреть, и он назначил пенальти!
Проверяет VAR, куда мяч попал Мухаммаду — похоже, в отставленную руку!
ЦСКА заработал угловой, Обляков подал. Лукин набежал и пробил — попал в защитника.
У ЦСКА Матвей Лукин все-таки поменял Рамиро Ди Лусиано.
У «Балтики» вместо Дмитрия Никитина вышел Кирилл Обонин.
Ди Лусиано получил травму, но все же продолжает матч.
ГОООООООООООООООЛ! Иван Обляков — 0:1! Развел Любакова и мяч по разным углам.
VAR подтвердил пенальти!
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «БАЛТИКИ»! Была сутолока в штрафной, и после удара Кисляка мяч попал в руку покатившегося Андраде.
Еще фол на желтую карточку — это Кевин Андраде во время приема мяча завалил руками Мусаева.
Матвей Кисляк заменил у ЦСКА Матеуса Алвеса.
Теперь перспективную атаку в центре сорвал Иван Обляков. Завалил Манелова руками и тоже получил желтую карточку.
Джамалутдин Абдулкадыров срубил в центре поля Оффора и получил желтую карточку.
Глебов пробил издали со штрафного — не слишком точно.
У «Балтики» вместо Стефана Ковача, Сергея Пряхина и Элдара Чивича вышли Чинонсо Оффор, Иван Беликов и Ираклий Манелов.
За фол против Глебова желтую карточку получил Айман Мурид.
Тройная замена у ЦСКА: вместо Мойзеса, Артема Шуманского и Артем Серикова вышли Данил Круговой, Кирилл Глебов и Иван Обляков.
Мусаев здорово сыграл пяткой у чужой штрафной, но до удара атака ЦСКА не добралась.
Егор Любаков потащил опаснейший удар Шуманского в касание чуть ближе линии штрафной. Причем там классно Руис пропустил мяч. Потом еще и удар Абдулкадырова потащил голкипер «Балтики», но это уже было из офсайда.
ЦСКА прибрал мяч к ногам и пытается раскачать оборону хозяев.
Йенне, разворачиваясь с мячом, попал Жоау Виктору рукой в лицо. Фол в атаке вместо опасного момента для «Балтики».
Очень много стыков на старте второго тайма. Жесткий футбол.
У «Балтики» Сергей Варатынов поменял получившего в первом тайме карточку Диего Луну.
Поееееехали! Второй тайм начался.
ЦСКА больше владел мячом в первом тайме, а «Балтика» была острее. 38% на 62% по владению, 5(2) — 1(1) по ударам. Но голов все равно пока ни у кого нет. Ждем, что будет во втором тайме.
К первому тайму арбитр ничего не добавил — свисток на перерыв.
«Балтика» продолжает давить и вскрывать соперника быстрыми атаками. Мурид бил после передачи Ковача — рядом с дальней девяткой.
Тороп прочитал и в прыжке поймал мяч после опасного прострела низом через вратарскую от Йенне.
Дальний удар Ковача — рядом со штангой.
«Балтика» в последние минуты побольше времени проводит в атаке.
ЦСКА владеет мячом 64% времени в этом матче на данный момент.
Стефан Ковач руками сбил соперника с движения в центре поля и получил желтую карточку.
Классная быстрая атака «Балтики» с ударом Ковача в касание из-за штрафной — Тороп поймал в прыжке.
«Балтика» организовала интересную быструю атаку, но Тентон Йенне забрался в офсайд.
Абдулкадыров подключился на розыгрыш углового и пробил головой с восьми метров — Любаков грамотно занял позицию, и мяч прилетел ему в руки.
Угловой заработал ЦСКА. Руис подал куда-то за штрафную, и борьба закончилась аутом в пользу «Балтики».
Обе команды предпочитают неспешно готовить атаки, события не форсируют.
Без ворот играют команды сейчас.
ЦСКА в последние минуты забрал мяч и отодвинул игру от своих ворот.
Позиционная атака «Балтики» после проникающей передачи в штрафную направо закончилась ударом Пряхина с острого угла — в сетку с внешней стороны.
У ЦСКА пока не клеится атакующая игра.
На этот раз ничего интересного с углового не вышло, но «Балтика» забрала подбор, и Сергей Пряхин пробил издали — в руки Торопу.
Подача с угла поля, скидка в штрафной, и еще один корнер.
В быстрой атаке «Балтика» заработала угловой.
Армейцы подали штрафной с левого фланга, но ударить не получилось.
Желтую карточку получил за срыв атаки Диего Луна.
Хорошая атака «Балтики» ничем не закончилась из-за плохого паса перед штрафной.
Пока не слишком активно прессингуют армейцы, а хозяева стараются использовать длинные передачи во фланги, чтобы проводить быстрые атаки.
Подача с угла поля пошла точно в руки Любакову. Голкипер «Балтики» закинул на чужую половину поля Оффору, однако Ди Лусиано в подкате выбили за боковую, не дав развернуть быструю атаку.
ЦСКА сразу же грузит к чужой штрафной и зарабатывает там угловой.
Пооееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.
А вот стартовый состав московского ЦСКА от Фабио Челестини:
Тороп, Ди Лусиано, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Руис, Алвес, Бандикян, Сериков, Шуманский, Мусаев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев:
Любаков, Мурид, Ковалёв, Луна, Ковач, Йенне, Андраде, Пряхин, Никитин, Чивич, Мохаммад.
Здраствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура групповой стадии Кубка России еще не набиравшая очков «Балтика» в Калининграде примет располагающегося на второй строчке в группе С с четырьмя баллами ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.