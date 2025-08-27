Матч окончен

Яркий матч, «Балтика» смотрелась очень хорошо, но два крайне обидных, однако вполне по правилам назначенных во втором тайме пенальти в ее ворота решили все в пользу ЦСКА. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.