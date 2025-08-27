Крылья Советов

Очень яркий матч, в котором по нелепому стечению обстоятельств не было голов в основное время. Ну а в серии пенальти все решил единственный сейв голкипера «Крыльев Советов», которые забрали два очка. Динамовцам досталось одно. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Кирилл Печенин — 5:4! Ставит точку Печенин ударом низом в самый угол. Расулов угадал, но не спас.
Бителло — 4:4! Пробил с паузой, поймав Кокарева, который опоздал с прыжком.
Джимми Марин — 4:3! Уверенный удар по центру, а Расулов прыгнул в угол.
Николас Маричаль — КОКАРЕВ ПОТАЩИЛ, УГАДАВ!
Ильзат Ахметов — 3:3! Угадал Расулов, но мяч низом все же залетел в самый угол.
Иван Сергеев — 2:3! Уверенный удар в угол, Кокарев полетел в другой.
Алексей Сутормин — 2:2! Расулов прыгнул в угол, а Сутормин положил мощно по центру.
Даниил Фомин — 1:2! Мяч и Кокарев разлетелись по разным углам.
Александр Солдатенков — 1:1! Развел мяч и Расулова по разным углам, еще и в девятку пробил.
Дмитрий Скопинцев — 0:1! Четкий удар в нижний угол. Кокарев опоздал с прыжком.
Очередной угловой самарцев с опасной подачей, но воздух снял все же Маричаль. И прозвучал свисток арбитра — нас ждет серия пенальти.
Классно играют «Крылья» и мощно мучают динамовцев быстрыми атаками в концовке матча.
Ко второму тайму добавлено четыре минуты.
Еще один опаснейший угловой «Крыльев». И снова до Божина дошла подача, а его удар головой от земли прошел рядом с дальней штангой!
Сумасшедшая атака «Крыльев» четыре в один ни к чему не привела из-за плохой передачи. Вернее, привела к угловому, после которого выше ворот головой пробил Божин.
У «Крыльев» вместо Михайло Баньяца на поле вышел Алексей Сутормин.
Удивительный матч. Очень много подходов и моментов, но по-прежнему нули на табло...
Бабаев попробовал пробить через себя после навеса с правого фланга от подобравшего мяч Макарова — по мячу не попал, а по сопернику попал, так что фол в атаке.
Кокарев потащил в прыжке дальний удар Фомина!
У «Динамо» Егора Смелова заменил Даниил Фомин. Это последняя замена Валерия Карпина в этом матче.
Иван Сергеев пробил головой после подачи с левого фланга — выше ворот.
Еще двойная замена у «Крыльев»: вместо Томаса Гальдамеса и Максима Витюгова вышли Ильзат Ахметов и Кирилл Печенин.
Опасный заброс к штрафной «Динамо», но Расулов выскочил из ворот за штрафную и в прыжке головой (!) выбил мяч в аут, опередив Марина!
«Динамо» давит, «Крыльям» сейчас непросто, хотя они стараются вылетать в контратаки.
Момент! Сначала после углового пробил Бабаев. Мяч до ворот не дошел, но пошла вторая подача, и там уже Смелов бил головой в упор, но угодил в перекладину!
Замены у «Крыльев»: вместо Вадима Ракова и Амара Рахмановича вышди Джимми Марин и Владимир Игнатенко.
Много борьбы, но ничего толком не происходит.
Опасной была атака «Динамо», однако Костанца в последний момент отобрал мяч у Бабаева в штрафной, не дав тому нанести удар.
Иван Сергеев, Денис Макаров и Николас Маричаль вышли на поле вместо Роберто Фернандеса, Эль-Мехди Маухуба и Антона Миранчука у «Динамо».
В быстрой атаке «Крыльев» набегавший Раков бил с передачи Витюгова из штрафной в касание — в блок.
Хорошая диагональная закидушка от Витюгова на Ракова направо в штрафную «Динамо», но чуточку сильнее нужного.
Сергей Божин в классном подкате заблокировал потенциально опасный прострел Зайдензаля.
Очень активны футболисты «Крыльев» на старте второй половины, высоко прессингуют динамовцев.
Маухуб вышел один на один с передачи Бителло, но был накрыт. Да и офсайд имел место.
У «Динамо» на поле вышел Бителло вместо Рубенса.
Поеееееехали! Второй тайм начался.
Довольно событийный и интересный первый тайм, в котором побольше шансов было у «Крыльев», но забить могли обе команды. Ждем, что будет во второй половине.
И она истекла — свисток на перерыв.
Минута добавлена к первому тайму.
60% ремени владеет «Динамо» мячом.
Кокареву оказали помощь, после чего Миранчук подал угловой — опасности не случилось.
Кокарев не дотянулся до мяча на выходе после подачи Миранчука, Зайдензаль бил, положив корпус, но Гальдамес спас «Крылья», вынеся с линии.
Маухуб немного не успел к мячу после передачи разогнавшего атаку Миранчука.
Неплохая атака «Динамо» правым флангом закончилась офсайдом Смелова.
Никто не может сейчас подобораться к чужим воротам.
Затишье на поле.
Страсти кипят в единоборствах, но моментов сейчас нет.
Раков обокрал Фернандеса, вошел в штрафную справа, но чуть замешкался, и его удар был заблокирован.
Рассказов в контратаке «Крыльев» здорово навесил с правого фланга — Раков пытался пробить головой в прыжке, но чуточку не дотянулся.
Костанца опаснейше пробил головой после углового — рядом со штангой.
Раков решил пробить, но до ворот мяч не дошел.
Быстрая контратака «Крыльев» закончилась фолом на Рахмановиче слева от штрафной. Точка для подачи.
Могучий дальний удар Миранчука с паса Скопинцева — Кокарев потащил в прыжке!
Скопинцев слева от штрафной обыграл Рассказова и от угла штрафной площади пробил с правой в дальний угол — рядом с девяткой.
Жесткий фол Смелова на чужой половине, и динамовец получил устное предупреждение от арбитра.
Опасная подача с угла поля в центр вратарской, Костанца пробил головой после блока Рассказова, но Расулов успел выбросить вверх руки и потащить!
«Крылья Советов» провели атаку и заработали угловой.
Вчетвером вошли динамовцы в штрафную, но пас Бабаева под удар партнеру в центр оказался не очень удачным.
Борются команды за инициативу на поле.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Павлом Шадыхановым из Москвы во главе.
А вот стартовый состав московского «Динамо» от Валерия Карпина:
Расулов, Зайдензаль, Кутицкий, Фернандес, Рубенс, Александров, Смелов, Миранчук, Бабаев, Скопинцев, Маухуб.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев:
Кокарев, Рассказов, Чернов, Солдатенков, Божин, Гальдамес, Костанца, Баньяц, Витюгов, Раков, Рахманович.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ самарские «Крылья Советов» принимают московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.