Крылья Советов

Матч окончен

Очень яркий матч, в котором по нелепому стечению обстоятельств не было голов в основное время. Ну а в серии пенальти все решил единственный сейв голкипера «Крыльев Советов», которые забрали два очка. Динамовцам досталось одно. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.