Упрочили лидерство: «Крылья» обыграли «Динамо» по пенальти в Кубке

«Крылья Советов» выиграли у «Динамо» в Кубке России в серии пенальти

Владимир Федоренко/РИА «Новости»
В матче третьего тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России в группе В лидирующие с четырьмя очками самарские «Крылья Советов» принимали на своем поле набравшее три балла московское «Динамо» и победили в серии одиннадцатиметровых. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа B. 3-й тур
Окончен
27 августа 16:15
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
по пенальти:
5:4
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Очень яркий матч, в котором по нелепому стечению обстоятельств не было голов в основное время. Ну а в серии пенальти все решил единственный сейв голкипера «Крыльев Советов», которые забрали два очка. Динамовцам досталось одно. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

Серия пенальти

Кирилл Печенин — 5:4! Ставит точку Печенин ударом низом в самый угол. Расулов угадал, но не спас.

Серия пенальти

Бителло — 4:4! Пробил с паузой, поймав Кокарева, который опоздал с прыжком.

Серия пенальти

Джимми Марин — 4:3! Уверенный удар по центру, а Расулов прыгнул в угол.

Серия пенальти

Николас Маричаль — КОКАРЕВ ПОТАЩИЛ, УГАДАВ!

Серия пенальти

Ильзат Ахметов — 3:3! Угадал Расулов, но мяч низом все же залетел в самый угол.

Серия пенальти

Иван Сергеев — 2:3! Уверенный удар в угол, Кокарев полетел в другой.

Серия пенальти

Алексей Сутормин — 2:2! Расулов прыгнул в угол, а Сутормин положил мощно по центру.

Серия пенальти

Даниил Фомин — 1:2! Мяч и Кокарев разлетелись по разным углам.

Серия пенальти

Александр Солдатенков — 1:1! Развел мяч и Расулова по разным углам, еще и в девятку пробил.

Серия пенальти

Дмитрий Скопинцев — 0:1! Четкий удар в нижний угол. Кокарев опоздал с прыжком.

90+5'

Очередной угловой самарцев с опасной подачей, но воздух снял все же Маричаль. И прозвучал свисток арбитра — нас ждет серия пенальти.

90+3https://t.me/liga_pari/20027

Классно играют «Крылья» и мощно мучают динамовцев быстрыми атаками в концовке матча.

90+1'

Ко второму тайму добавлено четыре минуты.

90'

Еще один опаснейший угловой «Крыльев». И снова до Божина дошла подача, а его удар головой от земли прошел рядом с дальней штангой!

87'

Сумасшедшая атака «Крыльев» четыре в один ни к чему не привела из-за плохой передачи. Вернее, привела к угловому, после которого выше ворот головой пробил Божин.

85'

У «Крыльев» вместо Михайло Баньяца на поле вышел Алексей Сутормин.

83'

Удивительный матч. Очень много подходов и моментов, но по-прежнему нули на табло...

81'

Бабаев попробовал пробить через себя после навеса с правого фланга от подобравшего мяч Макарова — по мячу не попал, а по сопернику попал, так что фол в атаке.

80'

Кокарев потащил в прыжке дальний удар Фомина!

79'

У «Динамо» Егора Смелова заменил Даниил Фомин. Это последняя замена Валерия Карпина в этом матче.

78'

Иван Сергеев пробил головой после подачи с левого фланга — выше ворот.

75'

Еще двойная замена у «Крыльев»: вместо Томаса Гальдамеса и Максима Витюгова вышли Ильзат Ахметов и Кирилл Печенин.

74'

Опасный заброс к штрафной «Динамо», но Расулов выскочил из ворот за штрафную и в прыжке головой (!) выбил мяч в аут, опередив Марина!

72'

«Динамо» давит, «Крыльям» сейчас непросто, хотя они стараются вылетать в контратаки.

70'

Момент! Сначала после углового пробил Бабаев. Мяч до ворот не дошел, но пошла вторая подача, и там уже Смелов бил головой в упор, но угодил в перекладину!

67'

Замены у «Крыльев»: вместо Вадима Ракова и Амара Рахмановича вышди Джимми Марин и Владимир Игнатенко.

64'

Много борьбы, но ничего толком не происходит.

61'

Опасной была атака «Динамо», однако Костанца в последний момент отобрал мяч у Бабаева в штрафной, не дав тому нанести удар.

58'

Иван Сергеев, Денис Макаров и Николас Маричаль вышли на поле вместо Роберто Фернандеса, Эль-Мехди Маухуба и Антона Миранчука у «Динамо».

55'

В быстрой атаке «Крыльев» набегавший Раков бил с передачи Витюгова из штрафной в касание — в блок.

54'

Хорошая диагональная закидушка от Витюгова на Ракова направо в штрафную «Динамо», но чуточку сильнее нужного.

51'

Сергей Божин в классном подкате заблокировал потенциально опасный прострел Зайдензаля.

50'

Очень активны футболисты «Крыльев» на старте второй половины, высоко прессингуют динамовцев.

47'

Маухуб вышел один на один с передачи Бителло, но был накрыт. Да и офсайд имел место.

46'

У «Динамо» на поле вышел Бителло вместо Рубенса.

46'

Поеееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Довольно событийный и интересный первый тайм, в котором побольше шансов было у «Крыльев», но забить могли обе команды. Ждем, что будет во второй половине.

45+2'

И она истекла — свисток на перерыв.

45+1'

Минута добавлена к первому тайму.

43'

60% ремени владеет «Динамо» мячом.

41'

Кокареву оказали помощь, после чего Миранчук подал угловой — опасности не случилось.

39'

Кокарев не дотянулся до мяча на выходе после подачи Миранчука, Зайдензаль бил, положив корпус, но Гальдамес спас «Крылья», вынеся с линии.

37'

Маухуб немного не успел к мячу после передачи разогнавшего атаку Миранчука.

35'

Неплохая атака «Динамо» правым флангом закончилась офсайдом Смелова.

32'

Никто не может сейчас подобораться к чужим воротам.

30'

Затишье на поле.

27'

Страсти кипят в единоборствах, но моментов сейчас нет.

24'

Раков обокрал Фернандеса, вошел в штрафную справа, но чуть замешкался, и его удар был заблокирован.

21'

Рассказов в контратаке «Крыльев» здорово навесил с правого фланга — Раков пытался пробить головой в прыжке, но чуточку не дотянулся.

18'

Костанца опаснейше пробил головой после углового — рядом со штангой.

17'

Раков решил пробить, но до ворот мяч не дошел.

16'

Быстрая контратака «Крыльев» закончилась фолом на Рахмановиче слева от штрафной. Точка для подачи.

13'

Могучий дальний удар Миранчука с паса Скопинцева — Кокарев потащил в прыжке!

10'

Скопинцев слева от штрафной обыграл Рассказова и от угла штрафной площади пробил с правой в дальний угол — рядом с девяткой.

9'

Жесткий фол Смелова на чужой половине, и динамовец получил устное предупреждение от арбитра.

7'

Опасная подача с угла поля в центр вратарской, Костанца пробил головой после блока Рассказова, но Расулов успел выбросить вверх руки и потащить!

6'

«Крылья Советов» провели атаку и заработали угловой.

5'

Вчетвером вошли динамовцы в штрафную, но пас Бабаева под удар партнеру в центр оказался не очень удачным.

3'

Борются команды за инициативу на поле.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

16:15

Встречу обслуживает бригада арбитров с Павлом Шадыхановым из Москвы во главе.

16:10

А вот стартовый состав московского «Динамо» от Валерия Карпина:

Расулов, Зайдензаль, Кутицкий, Фернандес, Рубенс, Александров, Смелов, Миранчук, Бабаев, Скопинцев, Маухуб.

16:05

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев:

Кокарев, Рассказов, Чернов, Солдатенков, Божин, Гальдамес, Костанца, Баньяц, Витюгов, Раков, Рахманович.

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ самарские «Крылья Советов» принимают московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

