21 августа 2025, 17:00 Обновлено: 21 августа 2025, 14:28 Спорт Размер текста А А А Из чемпионов в блогеры: Федор Смолов сражается в Кубке России в составе Broke Boys. LIVE Футбол. Кубок России. 1/128 финала. «Авангард» (Курск) — Broke Boys. ОНЛАЙН Александр Седов

Блогерская команда Broke Boys играет на стадии 1/128 финала Кубка России против профессионального клуба «Авангард» из Курска. В составе Broke Boys выступает нападающий Федор Смолов, который в прошлом сезоне стал чемпионом России с «Краснодаром», но затем не смог найти себе новую профессиональную команду. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.

Fonbet Кубок России. 1/128 финала Матч не начался 21 августа 17:00 Авангард К Курск, Россия 0 : 0 Broke Boys Стадион «», ,