Блогерская команда Broke Boys играет на стадии 1/128 финала Кубка России против профессионального клуба «Авангард» из Курска. В составе Broke Boys выступает нападающий Федор Смолов, который в прошлом сезоне стал чемпионом России с «Краснодаром», но затем не смог найти себе новую профессиональную команду. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.
Fonbet Кубок России. 1/128 финала
Матч не начался
21 августа 17:00
Авангард К
Курск, Россия
0 : 0
Broke Boys
Стадион «», ,
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
16:45
Добрый вечер, дорогие любители футбола! Блогерская команда Broke Boys играет с профессиональным клубом «Авангард» на стадии 1/128 финала Кубка России.