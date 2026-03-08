Спорт
Небратское дерби: ЦСКА принимает «Динамо»
Александр Вильф/РИА Новости
В центральном матче 20-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА принимает на своем поле столичное «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур
Матч не начался
08 марта 19:30
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
19:25
«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Фомин, Гомес, Нгамалё, Тюкавин.
19:20
ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Баринов, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Лусиано
19:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В центральном матче 20-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА принимает на своем поле столичное «Динамо».