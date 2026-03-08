На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вырваться на первое место: «Зенит» сражается с «Оренбургом». LIVE

РПЛ. 20-й тур. «Оренбург» — «Зенит». ОНЛАЙН

Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» играет на выезде с «Оренбургом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур
Матч не начался
08 марта 12:00
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
11:48

На данный момент «Оренбург» набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ. «Зенит» же набрал 42 балла и идет на втором месте после «Краснодара» (43).

11:47

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Вендел, Энрике, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

11:46

Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Ведерников, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

11:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает на своем поле «Зенит».

