На данный момент «Оренбург» набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ. «Зенит» же набрал 42 балла и идет на втором месте после «Краснодара» (43).
Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Вендел, Энрике, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.
Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Ведерников, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает на своем поле «Зенит».