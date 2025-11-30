30 ноября 2025, 14:00 Обновлено: 30 ноября 2025, 14:05 Спорт Размер текста А А А Вернуться на первое место: «Краснодар» принимает «Крылья Советов». LIVE Футбол. РПЛ, 17 тур. «Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара). ОНЛАЙН Данила Жиляев

close Виталий Тимкив/РИА Новости

«Краснодар» в рамках 17 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) дома играет с «Крыльями Советов». В случае победы южане вернутся на первое место в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 17-й тур 1-й тайм 30 ноября 14:00 Краснодар Краснодар, Россия 0 : 0 Крылья Советов Самара, Россия Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия