Вернуться на первое место: «Краснодар» принимает «Крылья Советов». LIVE

Футбол. РПЛ, 17 тур. «Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара). ОНЛАЙН

Виталий Тимкив/РИА Новости
«Краснодар» в рамках 17 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) дома играет с «Крыльями Советов». В случае победы южане вернутся на первое место в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 17-й тур
1-й тайм
30 ноября 14:00
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'5

«Быки» пока полностью контролируют игру.

'2

Оласе досталось по ногам от Баньяца.

'1

Поехали! Главный судья — Сергей Карасев.

13:55

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Евгеньев, Божин, Витюгов, Рахманович, Баньяц, Марин, Ахметов.

13:50

Матч начнется в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Краснодар» в матче с «Крыльями Советов» постарается вернуть себе лидерство в РПЛ.

