30 ноября 2025, 14:00
Обновлено: 30 ноября 2025, 14:05
Спорт
Вернуться на первое место: «Краснодар» принимает «Крылья Советов». LIVE
Виталий Тимкив/РИА Новости
«Краснодар» в рамках 17 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) дома играет с «Крыльями Советов». В случае победы южане вернутся на первое место в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 17-й тур
1-й тайм
30 ноября 14:00
Краснодар
Краснодар, Россия
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
'5
«Быки» пока полностью контролируют игру.
'2
Оласе досталось по ногам от Баньяца.
'1
Поехали! Главный судья — Сергей Карасев.
13:55
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Евгеньев, Божин, Витюгов, Рахманович, Баньяц, Марин, Ахметов.
13:50
Матч начнется в 14:00 мск.
13:45
Добрый день, уважаемые читатели! «Краснодар» в матче с «Крыльями Советов» постарается вернуть себе лидерство в РПЛ.