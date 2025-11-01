Перерыв! «Рубин» — «Динамо» — 0:0.
Дардан Шабанхаджай получает предупреждение за срыв атаки, которую очень старался для «Динамо» развить Касерес.
Константин Нижегородов в блестящем прыжке через себя выносит мяч с линии ворот после удара Бителло! Невероятный подвиг защитника «Рубина»!
К основному времени первого тайма добавлена минута.
Кузяев метил в дальний угол, но пробил слишком слабо — прямо в руки Расулову.
Убаюкивают собственным владением динамовцы не только соперника, но и зрителей на трибунах «Ак Барс Арены».
Со средней дистанции с правой ноги бьет Шабанхаджай, Расулов без проблем отражает удар.
Касерес грубо подкатывается под Безрукова и получает отложенную желтую карточку.
Какой плотный удар получается у Тюкавина головой после подачи слева от Бителло! Пришлось сильно потрудиться Ставеру, чтобы спасти Казань от пропущенного мяча!
Даку подтолкнул в борьбе рукой Фернандеса, арбитр дает свисток.
Фернандес фолит в атаке против Кузяева, неудачно разыгран угловой московской командой.
Двукратное преимущество гостей по владению мяом на исходе половины первого тайма — 66% против 34%.
Шабанхаджай фолит против Бителло, мяч переходит к бело-голубым.
Гладышев и Рожков по-мужски сцепились в борьбе за мяч у бровки, но после стычки отбили друг другу «пятюни» и продолжили игру.
Плотный удар с ходу из штрафной нанес Касерес, мяч прошел выше перекладины.
Вуячич жестко сыграл против Тюкавина, Костя держится за колено, находясь лежа на газоне.
Бителло с острого угла решил прострелить на дальнюю штангу, но Ставер прервал руками направление полета этого мяча.
Бабаев классно нашел передачей Бителло, но заброс динамовской десятки в штрафную на Гладышева не прошел.
Безруков оказывается в офсайде.
Опускается на свою полвину поля за мячом Тюкавин, это первый матч для воспитанника «Динамо» в основном составе в РПЛ после травмы.
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Фернандес Урбиета, Бителло, Глебов, Бабаев, Рубенс, Тюкавин, Фомин, Гладышев.
«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Вуячич, Иву, Даку, Арройо Кордоба, Кузяев, Безруков, Рожков, Лобов, Шабанхаджай.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» на своем поле в Казани принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.