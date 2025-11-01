На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выбраться из кризиса: «Рубин» принимает «Динамо» Карпина. LIVE

Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Рубин» — «Динамо». ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
В очередном матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» на своем поле в Казани принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 14-й тур
2-й тайм
01 ноября 17:45
Рубин
Казань, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Ак Барс Арена», Казань, Россия
1-й тайм

36' Касерес

45' Шабанхаджай

2-й тайм
45+3'

Перерыв! «Рубин» — «Динамо» — 0:0.

45+2'

Дардан Шабанхаджай получает предупреждение за срыв атаки, которую очень старался для «Динамо» развить Касерес.

45+1'

Константин Нижегородов в блестящем прыжке через себя выносит мяч с линии ворот после удара Бителло! Невероятный подвиг защитника «Рубина»!

45'

К основному времени первого тайма добавлена минута.

43'

Кузяев метил в дальний угол, но пробил слишком слабо — прямо в руки Расулову.

41'

Убаюкивают собственным владением динамовцы не только соперника, но и зрителей на трибунах «Ак Барс Арены».

38'

Со средней дистанции с правой ноги бьет Шабанхаджай, Расулов без проблем отражает удар.

36'

Касерес грубо подкатывается под Безрукова и получает отложенную желтую карточку.

33'

Какой плотный удар получается у Тюкавина головой после подачи слева от Бителло! Пришлось сильно потрудиться Ставеру, чтобы спасти Казань от пропущенного мяча!

31'

Даку подтолкнул в борьбе рукой Фернандеса, арбитр дает свисток.

28'

Фернандес фолит в атаке против Кузяева, неудачно разыгран угловой московской командой.

25'

Двукратное преимущество гостей по владению мяом на исходе половины первого тайма — 66% против 34%.

23'

Шабанхаджай фолит против Бителло, мяч переходит к бело-голубым.

21'

Гладышев и Рожков по-мужски сцепились в борьбе за мяч у бровки, но после стычки отбили друг другу «пятюни» и продолжили игру.

18'

Плотный удар с ходу из штрафной нанес Касерес, мяч прошел выше перекладины.

15'

Вуячич жестко сыграл против Тюкавина, Костя держится за колено, находясь лежа на газоне.

12'

Бителло с острого угла решил прострелить на дальнюю штангу, но Ставер прервал руками направление полета этого мяча.

10'

Бабаев классно нашел передачей Бителло, но заброс динамовской десятки в штрафную на Гладышева не прошел.

7'

Безруков оказывается в офсайде.

5'

Опускается на свою полвину поля за мячом Тюкавин, это первый матч для воспитанника «Динамо» в основном составе в РПЛ после травмы.

3'

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

17:49

Игра началась! Поехали!

17:40

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Фернандес Урбиета, Бителло, Глебов, Бабаев, Рубенс, Тюкавин, Фомин, Гладышев.

17:35

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Вуячич, Иву, Даку, Арройо Кордоба, Кузяев, Безруков, Рожков, Лобов, Шабанхаджай.

17:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» на своем поле в Казани принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

