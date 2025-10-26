Начало второй половины игры остается за «Локомотивом».
Двойная замена у гостей: Комличенко и Бакаев вышли вместо Руденко и Карпукаса.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! «Акрон» — «Локомотив» — 1:0.
Две минуты к основному времени первого тайма добавлено.
Гол! «Акрон» выходит вперед, это Беншимол подхватывает мяч после розыгрыша стандарта и скидки от Дзюбы, который выиграл верховую борьбу, и пробивает в нижний угол — 1:0!
Руденко нарушает правила против Рочи на чужой половине поля.
Без каких-либо проблем справились с этой угрозой защитники «Локомотива».
Руденко на фланге жестковато принял на бедро Фернандеса, стандарт исполнят игроки «Акрона».
Чуть потеряли «железнодорожники» свой атакующий напор, и теперь по большей части с мячом оказываются тольяттинцы.
Джаковац с фолом остановил пропыв Алексея Батракова, арбитр дает свисток.
Двукратное преимущество гостей к этому моменту по владению мячом — 66% против 34% у номинальных хозяев.
Половина первого тайма позади, московская команда выглядит поинтереснее в атаке, стараясь поразить ворота Виталия Гудиева.
Кузьмин нарушает правила в борьбе с Пруцевым, цепляя того руками за майку.
Беншимол классно выкатил мяч на Хосонова, тот пробил с правой ноги под штангу — Антон Митрюшкин потащил этот непростой удар.
Воробьев забрался в офсайд.
Лончар нарушает правила в борьбе против Карпукаса, арбитр останавливает игру.
Еще раз в офсайде оказывается Руденко, это Монтес нашел его длинной верховой передачей.
Попадает Руденко в грудь одному из защитников «Акрона», сбивая тому дыхание.
Руденко забрался в офсайд.
Начало игры остается за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов (К), Батраков, Руденко, Воробьев.
«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Кульзмин, Лончар, Джаковац, Хосонов, Беншимол, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» гостит в Саранске у тольяттинского «Акрона». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.