Дзюба мстит бывшим: «Акрон» обыгрывает «Локомотив». LIVE

Футбол. РПЛ. 13-й тур. «Акрон» — «Локомотив». ОНЛАЙН

Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» гостит в Саранске у тольяттинского «Акрона». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 13-й тур
2-й тайм
26 октября 13:00
Акрон
Тольятти, Россия
42' Беншимол
1 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Мордовия Арена», Саранск, Россия
1-й тайм

42' Беншимол

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
50'

Начало второй половины игры остается за «Локомотивом».

47'

Двойная замена у гостей: Комличенко и Бакаев вышли вместо Руденко и Карпукаса.

46'

Второй тайм стартовал!

45+3'

Перерыв! «Акрон» — «Локомотив» — 1:0.

45'

Две минуты к основному времени первого тайма добавлено.

42'

Гол! «Акрон» выходит вперед, это Беншимол подхватывает мяч после розыгрыша стандарта и скидки от Дзюбы, который выиграл верховую борьбу, и пробивает в нижний угол — 1:0!

40'

Руденко нарушает правила против Рочи на чужой половине поля.

37'

Без каких-либо проблем справились с этой угрозой защитники «Локомотива».

35'

Руденко на фланге жестковато принял на бедро Фернандеса, стандарт исполнят игроки «Акрона».

32'

Чуть потеряли «железнодорожники» свой атакующий напор, и теперь по большей части с мячом оказываются тольяттинцы.

29'

Джаковац с фолом остановил пропыв Алексея Батракова, арбитр дает свисток.

26'

Двукратное преимущество гостей к этому моменту по владению мячом — 66% против 34% у номинальных хозяев.

23'

Половина первого тайма позади, московская команда выглядит поинтереснее в атаке, стараясь поразить ворота Виталия Гудиева.

20'

Кузьмин нарушает правила в борьбе с Пруцевым, цепляя того руками за майку.

18'

Беншимол классно выкатил мяч на Хосонова, тот пробил с правой ноги под штангу — Антон Митрюшкин потащил этот непростой удар.

15'

Воробьев забрался в офсайд.

12'

Лончар нарушает правила в борьбе против Карпукаса, арбитр останавливает игру.

10'

Еще раз в офсайде оказывается Руденко, это Монтес нашел его длинной верховой передачей.

7'

Попадает Руденко в грудь одному из защитников «Акрона», сбивая тому дыхание.

5'

Руденко забрался в офсайд.

3'

Начало игры остается за гостями.

13:03

Игра началась! Поехали!

12:55

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов (К), Батраков, Руденко, Воробьев.

12:50

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Кульзмин, Лончар, Джаковац, Хосонов, Беншимол, Дзюба.

12:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» гостит в Саранске у тольяттинского «Акрона». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

