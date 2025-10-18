Спорт
Игра за выживание: «Крылья Советов» против «Оренбурга». LIVE
В стартовом матче 12-го тура РПЛ «Крылья Советов» принимают «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 12-й тур
Матч не начался
18 октября 13:00
Крылья Советов
Самара, Россия
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
12:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче 12-го тура РПЛ «Крылья Советов» принимают «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.