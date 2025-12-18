Тренер сборной России заявил, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что после финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов станет первым номером команды, передает Sport24.

«После вчерашнего матча Матвей подтвердил то, что никогда не был вторым номером и был достойным конкурентом Доннаруммы. Все идет к тому, что Сафонов выиграет конкуренцию у Шевалье», — сказал Кафанов.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Венде Фонтене» в Кубке Франции. Встреча состоится 20 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Ранее Сафонов одной фразой отреагировал на победу в Межконтинентальном кубке.