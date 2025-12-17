«Почему так долго? Ошибся самолетом»: «Локомотив» оригинально представил новичка

Аргентинский футболист Лукас Вера стал игроком московского «Локомотива». Об этом официально объявила пресс-служба «железнодорожников» в официальном Telegram-канале.

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2027/28.

«Почему так долго? Ошибся самолетом», — сказано в опубликованном видеоролике.

Вера выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Химки», откуда перешёл в «Аль-Вахду», но не провел ни одного матча за клуб. Игрок покинул команду из ОАЭ 23 сентября и находился в статусе свободного агента. В российском первенстве он также играл в «Оренбурге».

За «Оренбург» Вера сыграл 60 матчей, забил три мяча и сделал 12 голевых передач. В прошлом сезоне в 31 матче за «Химки» хавбек стал автором семи голов и четырех результативных пасов.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее появилась информация, что ЦСКА хочет заполучить игрока «Зенита».