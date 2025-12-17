ЦСКА хочет заполучить игрока «Зенита»

Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом пишет Sport24.

По информации СМИ, армейский клуб активно интересуется возможностью перехода футболиста в ближайшее зимнее трансферное окно. Как отмечается, клубы уже начали переговоры по этому вопросу.

Гонду перешел в петербургскую команду в 2024 году. В нынешнем сезоне аргентинский игрок провел 22 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

