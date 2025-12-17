На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержанный с наркотиками футболист работал с украинскими мошенниками

Задержанный с наркотиками игрок Закиев сотрудничал с мошенниками из Украины
Telegram-канал Sport Baza

Бывший игрок футбольной Медиалиги Артур Закиев, который был задержан в Москве за продажу наркотиков, признался, что работал с украинскими мошенниками. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Схему с работой мошенников выяснила российская журналистка Екатерина Дуб с помощью перехвата звонков. Злоумышленники звонили в Казахстан, чтобы обмануть очередную жертву, и в итоге Дуб вышла с ними на связь, представившись женой чиновника. Она отметила, что человек, с котором она контактировала и рассказала про присутствие в доме наличных денег, предложил ей отравить мужа с помощью специального «лекарства», чтобы забрать всю сумму.

Курьером в этой схеме, который и должен был передать препарат Дуб, выступил Закиев. Журналистка рассказала, что футболист был в курсе происходящего и попытался связаться с мошенниками, чтобы подать сигнал помощи, после чего попытался сбежать, но его задержали.

«Он знал, на что шел. Он работал курьером-дроппером. Если бы он не знал, что перевозит, мы бы его отпустили», — рассказала Дуб.

Закиев выступал за узбекистанскую «Бухару», красногорский «Зоркий», ульяновскую «Волгу», а также за «СКА-Ростов» из Медиалиги.

Ранее экс-защитник минского «Динамо» Йере Каралахти был задержан правоохранительными органами Финляндии.

