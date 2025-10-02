На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-игрока КХЛ задержали в Финляндии

Бывшего хоккеиста Каралахти арестовали из-за связи с наркотиками
Stefan Persson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-защитник минского «Динамо» Йере Каралахти был задержан правоохранительными органами Финляндии. Об этом сообщил телеканал Yle со ссылкой на данные окружного суда.

По информации судебных органов, хоккеист подозревается в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Инцидент произошел в Хельсинки. Согласно нормам, обвинения по делу должны быть предъявлены до 15 января 2026 года. Адвокат спортсмена Микко Рууттунен отказался комментировать детали дела, сославшись на конфиденциальность следствия. Сам Каралахти свою вину полностью отрицает. Это не первый случай проблем с законом у хоккеиста — в июле 2007 года он уже признавался виновным по делу о приобретении наркотиков в Эстонии на сумму 10 тысяч евро, тогда суд назначил условный срок 1 год и 8 месяцев лишения свободы.

Каралахти выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо» и «Йокерит». Также Ере играл в Национальной хоккейной лиге за «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз», а также участвовал в Матче звёзд КХЛ в 2012 году. Карьера в КХЛ завершилась в 2014 году после выступления за минское «Динамо».

Ранее председатель «Динамо» Гафин ушел из клуба накануне матча с «Локомотивом».

Хоккей. КХЛ
