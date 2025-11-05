На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшую жену боксера Бивола избили

Бывшую жену боксера Бивола Екатерину избил отец спортсмена
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину избил отец спортсмена Юрий. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Екатерина Бивол сообщила, что недавно перенесла операцию на носу. Она рассказала, что Бивол-старший неожиданно появился на тренировке своего внука Никона. Девушка попыталась препятствовать встрече и начала снимать происходящее на камеру. В ответ мужчина выбил телефон из ее рук и нанес несколько ударов, в том числе в область свежего шва. На записи слышны звуки потасовки, крики девушки и детский голос.

Позже женщина опубликовала видео с повреждениями на лице и заявила о вызове полиции.

Екатерина жаловалась в соцсетях на то, что ей угрожают. Также она заявляла, что пойдет в полицию и пожалуется на всех, кто присылает ей гневные сообщения и отправляет странные посылки на дом.

14 января 2025 года женщину также привлекли к ответственности из-за оскорбления своего бывшего мужа Дмитрия Бивола, его матери и болельщиков. Прокуратура возбудила административное дело, после чего суд назначил женщине наказание в виде предупреждения по административной статье за оскорбления.

Ранее бывшую жену боксера Бивола заочно арестовали.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами